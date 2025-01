Assinado Convênio para duplicação da Interpraias

O governador em exercício Gabriel Souza realizou no último dia 31 de dezembro, a assinatura do Convênio para a duplicação da ERS-786 (Interpraias), em Tramandaí. A obra contemplará aproximadamente 1,5 quilômetro da rodovia e irá acontecer entre a Avenida Minas Gerais e a ERS-030 (Avenida João de Magalhães).

Para realização dos trabalhos, será investida a quantia de R$ 15,22 milhões. Desse total, R$ 14,28 milhões serão destinados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Já o restante, cerca de R$ 947 mil, será de contrapartida da prefeitura de Tramandaí. A responsabilidade pela licitação e contratação da empresa para a execução dos serviços ficará a cargo do município do Litoral Norte, enquanto o Daer supervisionará e fiscalizará a obra.

O ato ocorreu na sede da Operação Verão Total, em Tramandaí, e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o deputado estadual Luciano Silveira; o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino; o até então prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto; e o prefeito eleito Juarezinho Marques.

NOVA PONTE

Também na terça-feira (31/12), o Governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entregou uma Licença Prévia ao prefeito reeleito de Imbé, Ique Vedovato. O documento, entregue pelo governador em exercício Gabriel Souza, atesta a viabilidade ambiental do projeto que prevê a construção de uma ponte rodoviária suspensa, interligando os municípios de Imbé e Tramandaí.

A Licença Prévia (LP) de número 00138/2024 autoriza a localização, concepção e início do planejamento da obra. Durante a entrega, realizada em Tramandaí, o governador em exercício destacou que o projeto reflete um compromisso com a preservação ambiental. Segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, esta é uma etapa crucial que assegura a viabilidade ambiental do empreendimento, que agora seguirá os trâmites necessários. O próximo passo será a obtenção da Licença de Instalação, quando o projeto será analisado em mais detalhes e as condições para a execução das obras serão definidas.

A nova ponte, que será de responsabilidade da prefeitura de Imbé, prevê a construção de um complexo de pontes com 150 metros de extensão, conectando áreas estratégicas de ambas as cidades. A travessia está projetada para ser instalada nas proximidades da Avenida Nilza Godoy, em Imbé, e das Ruas Alfredo Elias e São Salvador, em Tramandaí. Esse novo acesso funcionará como uma alternativa ao complexo de Pontes Giuseppe Garibaldi, que historicamente apresenta congestionamentos. O Governo do Estado já garantiu R$ 40 milhões para a execução da obra, com um custo total estimado em até R$ 80 milhões, devido às adaptações necessárias para assegurar a proteção ambiental.

Documento foi entregue as autoridades de Imbé e Tramandaí.

CRÉDITO: Joel Vargas

OUTRAS OBRAS

Ainda durante a última terça, Gabriel se reuniu com os prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rural e Urbana (Cidirur). Durante o encontro, ficou decidido que o consórcio apresentará ao Governo do Estado, em janeiro, anteprojetos para a construção de uma ponte de mão dupla no município de Três Cachoeiras, e duas pontes de mão dupla no município de Morrinhos do Sul, todas localizadas na ERS-494. O objetivo é incluir as iniciativas, que são relacionadas à resiliência climática, no Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

O até então prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, ressaltou a importância da colaboração intermunicipal: “Já investimos mais de R$ 30 milhões na região por meio do nosso consórcio de infraestrutura, e essa colaboração continuará trazendo benefícios para todos os municípios envolvidos”, declarou o presidente do Cidirur. Além de Três Cachoeiras, o Consórcio também conta com as cidades de Torres, Morrinhos do Sul, Itati, Três Forquilhas, Mampituba e Dom Pedro de Alcântara. Vale ressaltar que está prevista para janeiro deste ano a inclusão de Cambará do Sul.

Ex-prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert.

FOTO: Divulgação

OPERAÇÃO VERÃO TOTAL

O Governo do RS, por meio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEL), iniciou no final de semana a sua programação especial dentro da Operação Verão Total 2024/2025. Com a van do projeto Esporte e Lazer e Movimento, a SEL irá promover ações de atividades esportivas e recreação para a comunidade no Litoral.

O primeiro destino foi Torres. Entre sexta-feira (3) e domingo (5), a Praça Nossa Senhora dos Navegantes, localiza na Beira-Mar da cidade, recebeu diversas atividades, contemplando crianças, adolescentes e adultos, tudo de maneira gratuita. Conforme a SEL, o objetivo é aumentar a qualidade de vida, prevenindo doenças e promovendo a integração social.

A expectativa é de que Van itinerante com atividades esportivas e recreação infantil gratuitas percorra pelo menos oito praias do Litoral gaúcho até o final deste Verão.

FOTO: Divulgação