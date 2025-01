Abertura do Estação Verão Sesc recebe mais de 1,5 mil pessoas

A praia de Tramandaí recebeu no último sábado (4), a abertura da 21ª edição do Estação Verão Sesc 2025. Mais de 1,5 mil pessoas acompanharam o show com o grupo Os Fagundes. A apresentação ocorreu em um palco montado em frente à Casa de Verão do Sesc, localizado Avenida Beira-Mar, no 1.500.

Antes do início do espetáculo, foi realizada a solenidade de abertura oficial do Estação, que contou com a presença das seguintes autoridades: o prefeito de Tramandaí, Juarez Marques; a gerente de Esporte, Lazer e Turismo do Sesc/RS, Melissa Stoffel; o supervisor de comunicação das Farmácias São João (patrocinadora do evento), Marcos Henrique de Souza, entre outras.

Ao longo da temporada, o Estação Verão Sesc 2025 estará presente em sete praias gaúchas, incluindo Quintão, Balneário Pinhal, Tramandaí e Torres. A programação inclui empréstimo de materiais esportivos e recreativos, aulas de ginástica e dança, além de quadras esportivas, caminhadas e quick massagem. Os locais também oferecerão banhos de mar com cadeiras anfíbias, especialmente voltados para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Nos finais de semana, o público poderá participar de atividades especiais, incluindo oficinas, shows e outras atrações gratuitas. O projeto funcionará de terça a domingo, das 8h às 19h, e as atualizações da programação estarão disponíveis no site: www.sesc-rs.com.br/estacaoverao e nas redes sociais do Sesc.

CRÉDITO: Sesc