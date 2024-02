ABIN ou ABIM?

Os brasileiros estão sendo surpreendidos com as recentes investigações que pesam sobre o ex-chefe da Polícia Federal e da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) Carlos Ramagem, que coincidentemente é deputado federal pelo PL e possível candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O mesmo também pesa sobre o deputado Federal Carlos Jordy que também poderá vir a ser eleito prefeito da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Estes dois grandes centros populacionais cariocas, são também umas das mais ricas em orçamento do país e de forte peso político nacional e estadual e um dos maiores redutos da criminalidade do país, onde estão os grandes paióis de armamentos ilegais e depósitos de drogas do país. Cidades estas que a esquerda busca manter seu domínio em consonância com o tráfico.

As investigações lançadas sobre os dois possíveis candidatos cariocas já demonstram o rítmo que deverá tomar as eleições municipais deste ano. A tática é eliminar antes de lançar a candidatura daqueles que podem vir a prosperar e ainda ter o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Desarticular a direita é o trabalha incumbido a ABIM – Agência de Inteligência do Moraes que ainda, sem interferência de ninguém tem a PF sob seu comando e mais 10 ministros acovardados (ou amedrontados) para dizer sim. O atual ocupante da cadeira presidencial já nem sabe se a mesma é confortável, pois está mais no colo da sua concubina e em viajem do que preocupado com o país, pois seu projeto de vingança, por ter sido desmascarado como ladrão da pátria, lhe cegou os olhos e nem aos nordestinos tem enxergado. Tanto assim, que está a promover a seca e a festa dos caminhões pipas e ainda não foi a Bahia saludar seus eleitores que estão naufragando nas enchentes.

A esquerda comunista brasileira sempre confiou na educação do povo brasileiro que não se defrontava com seus limitontos, mas agora sentem-se intimidados por que tem recebido de imediato a reação de descontentamento da nação com a roubalheira instituída e perceberam que se o governo não roubar pode muito fazer para o desenvolvimento do país, como foi demonstrado pelo capitão e presidente Bolsonaro e sua equipe.

Em Brasília o jogo de favores e troca destes entr4e políticos e autoridades visível. Lá esposas de ministros ganham cargos comissionados com altíssimos salários como a concubina o ocupante da presidência que se acomodou na Itaipu Binacional com um salário que nenhuma profissional consiga ao longo da vida amealhar com seu árduo trabalho.

As atuações da PF sob o comando do ministro Moraes seguem ao melhor estilo da Gestapo francesa, e tem em José Genoíno um nazista que defende o Hamas e condena Israel que é imputável os crimes de ódio. Sem qualquer evidência ou prova concreta, Alexandre de Moraes tem praticado as atrocidades com as famílias e com os personagens políticas que pretende destruir. Qual a intenção ou que motivo move a tais ações, quando vemos ao redor situações muito piores praticadas pelos petistas. Qual o medo de Moraes que possa ele ter o receio de haverem espionado. Que agência de inteligência é esta que não descobre o assassino de Celso Daniel, não viu o genocídio praticado pela politização da pandemia sobre o uso da Hidroxicloroquina que poderia ter salvado milhares de vidas antes da chegada da “vacina” e que há dúvidas de sua eficácia, mas indícios de seus efeitos secundários que estão sendo estudados.

Está o ministro do STF buscado “pêlo em ovo” para quem sabe descobrir que veio primeiro: o ovo ou a galinha. O Judiciário, principalmente a alta corte, está a pagar mico e credibilidade para aqueles que custeiam a vida nababesca dos magistrados. Mas o pior de tudo é que tanto se travou o governo Bolsonaro para nomear seus assessores e cargos comissionados e agora temos uma esplanada dos ministérios de indivíduos indiciados pelas mais diversas fraudes e desvios de recursos. Assim quando Ramagem havia sido indicado para o ministério da Justiça de Bolsonaro e foi impedido pelo pessoal da “democracia” e pelos STF e agora terão ao lado um Flávio Dino que dispensa comentários quando governador do Maranhão. Moraes está a buscar ocultar o que desconfia que possam saber de sua vida de cidadão. Agora o país está seguro com a ABIM – Agência Brasiliana de Inteligência de Moraes.