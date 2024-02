BOCA DO BALÃO 6705

HOSPITAL Instituto de Cardiologia em razão de suas dificuldades financeiras restringiu seus atendimentos até que haja um aporte de recursos por parte do Sistema de Saúde estadual para voltar a prestar os serviços de excelência nesta importante área que é a cardiologia. Estando em recuperação judicial teve aportes financeiros do governo federal e do estado no final do ano passado para evitar que o mesmo viesse a paralisar suas atividades. Já o Hospital São Vicente parece estar céu de brigadeiro, quando na realidade falta transparências das contas e se realmente está a melhorar serviços o que certamente não está ocorrendo. Mas tudo indica que uma forte censura foi imposta aos colaboradores para que a comunidade não tenha conhecimento dos acontecimentos internos.

GOVERNADOR Eduardo Leite perdeu a oportunidade de reconhecer o mérito da comunidade de Nova Roma e oferece uma contrapartida à cidade uma vez que não conseguiu realizar a construção da ponte crucial aos moradores da pequena comunidade. O povo está ficando cansado de conversa macia e bonita e não haver ação e agilidade por parte do poder público, aliás com agilidade somente para enviar projeto ao Legislativo para aumentar impostos. Parece que a escola de economia de Haddad está tendo um aluno aplicado, principalmente em cobrar e aumentar impostos.

TRAGÉGIA ocorrida com criança na praça do bairro Glória poderia ser evitada se houvesse uma equipe de manutenção revisando as condições destas cada mês. A prefeitura deve acelerar com a CEEE Equatorial a retirada de fiação inservível, pois já houve casos de motociclistas quase sendo “laçados” por fios sobre a via pública. Em vários pontos da cidade há fios junto ao solo que podem ser armadilhas para os transeuntes e ciclistas. Mas tudo indica que cobrar imposto é mais fácil do que cuidar da cidade.