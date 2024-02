A Critério te convida para o maior evento de comunicação política e institucional do Brasil: o COMPOL, que será realizado pela primeira vez no Rio Grande do Sul.

Promovido em diversas cidades brasileiras, o encontro reúne grandes nomes da comunicação política e institucional do país. É destinado a jornalistas que cobrem política, assessores de imprensa de governos, profissionais do marketing e comunicadores em geral, além de políticos e aspirantes à vida pública.

A Critério está disponibilizando cupons de desconto aos parceiros e amigos. Ao realizar a inscrição no site, basta usar o código CRITERIO10.

Primeira edição do Compol Rio Grande do Sul será realizada em março de 2024, no Instituto Ling, na Capital

Um dos maiores eventos de comunicação política e institucional do Brasil, o Compol – Comunicação Política e Institucional chega ao Rio Grande do Sul em 2024. O evento será realizado nos dias 12 e 13 de março, no Instituto Ling (R. João Caetano, 440), em Porto Alegre. As inscrições já estão abertas.

A iniciativa é uma atração para pré-candidatos e profissionais que trabalham com campanhas políticas, uma vez que, neste ano, serão eleitos prefeitos e vereadores em todos os municípios. O evento é destinado a jornalistas, assessores de imprensa, profissionais do marketing político, comunicadores em geral, além de políticos, lideranças empresariais e corporativas e aspirantes à vida pública.

Marca da Bn3 – Marketing Baseado em números, Fepese, PostPúblico e NinaLab, a edição no RS chega assinada pela Critério – Resultado em Opinião Pública. “O Rio Grande do Sul é um polo importante de produção política para o país, a história comprova isso. Seja de lideranças ou também de grandes nomes e profissionais”, comenta Cleber Benvegnú, jornalista e sócio-fundador da Critério.

Entre os palestrantes já confirmados, estão Paulo de Tarso, Marcelo Pires, Fabrício Moser, Emerson Saraiva, Cleber Benvegnú, Tiago Brum, Dudu Godoy, Soraia Hanna, Tânia Moreira, Luiz Otávio Prates, Bruno Hoffmann, Luiz Tadeu Viapiana, Rosane de Oliveira, Fábio Bernardi, Juliano Corbellini, Laercio Menegaz, Marcelo Natalle, Fred Perillo e Emerson Saraiva.

Confira a programação na íntegra: https://compolbrasil.com.br/compol-rio-grande-do-sul/