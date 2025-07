Viu Internet doa alimentos para município da região

Engajada com a responsabilidade social e comprometida com as comunidades do Litoral Norte gaúcho, a Viu Internet realizou mais uma doação de alimentos na última quinta-feira (10). Aproximadamente 400 quilos de mantimentos foram entregues ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Imbé.

Os donativos foram entregues pela analista de marketing, Camila Vaz, e pelo líder de estoque, Mauricio Bresolin, sendo recebidos pela secretária de Desenvolvimento Social do município, Renata Nunes, e pela coordenadora do Cras, Patricia dos Santos. Conforme Renata, os alimentos serão repassados as famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

O projeto Instalação Solidária da Viu segue ativo e prevê ampliar o volume de doações aos municípios onde atua. As arrecadações são resultado de uma troca, em que clientes da Viu ganham isenção da taxa de instalação de internet mediante entrega de dois quilos de alimentos. Em Osório, o escritório da Viu está localizado na Rua Costa Gama, 1.266, no Centro da cidade. Mais informações nos telefones: 0800 930 3030 ou (51) 3665-4312 e, ainda pelo site: www.viuinternet.com.br.

CRÉDITO: Ivan de Andrade