Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na última quinta-feira (10), quatro pessoas foram presas por tráfico na região. As prisões ocorreram nos municípios de Capão da Canoa, Cidreira e Santo Antônio da Patrulha (SAP).

Os agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que uma pessoa estaria traficando no Centro de Capão. Durante as buscas, o suspeito foi localizado e abordado. O homem foi detido carregando três porções de maconha, 25 porções de cocaína, dois aparelhos celulares e 14 reais. Conforme a BM, o criminoso já possuía antecedentes por injúria, tráfico e posse de entorpecentes.

Já as outras prisões foram efetuadas pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Em SAP, uma mulher de 23 anos foi detida no bairro Jaú com seis buchas de cocaína e 100 reais. Além de posse e tráfico de drogas, ela também tem passagens por furto e perturbação. Em Cidreira, dois homens, de 20 e 21 anos, respectivamente, foram presos no bairro das Antenas. A dupla, que acumula antecedentes por furto, roubo, posse ilegal de arma de fogo, entre outros crimes, foi detida durante ações distintas. Ao todo, foram apreendidos: 13 porções de maconha, 16 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 134,00.

Policiais apreenderam dinheiro, celulares e 69 porções de drogas em Cidreira.

OUTRAS PRISÃO EM CAPÃO

Na madrugada de sexta (11), um homem foi preso em outra ação em Capão da Canoa. De acordo com a BM, os agentes do 2º BPAT realizavam patrulhamento no bairro Capão Novo, quando avistaram um homem em atitude suspeita. O sujeito, ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs), tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Com o indivíduo foram apreendidos um revólver calibre 38 milímetros (mm), 13 munições, 24 porções de cocaína, 40 pedras de crack e um celular.

Homem foi preso em Capão da Canoa com arma, munições, drogas e celular.

CASAL É PRESO EM OSÓRIO

Também na sexta-feira, mais duas pessoas foram detidas por tráfico na região, desta vez em Osório. Os Policiais Militares (PMs) do 8º BPM realizavam patrulhamento em Mariápolis, quando flagraram um homem colocando uma arma na cintura. Ao avistar os brigadianos, o sujeito tentou fugir para dentro de uma casa, mas acabou sendo pego.

Os PMs apreenderam uma pistola calibre 380mm com numeração raspada. Além da arma, também foram encontrados com o sujeito 18 munições, 65 pedras de crack e R$ 350,00.

O indivíduo, de 27 anos, tem passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Com ele foram recolhidos uma pistola calibre .380 com numeração suprimida e 18 munições, além de 65 pedras de crack e R$ 350 em dinheiro.

Já dentro do imóvel foram apreendidos: 69 munições de diferentes calibres, um carregador de pistola, 156 pedras de crack, cadernos com anotações do tráfico, uma máquina de cartões de crédito e mais de 1,9 mil reais em dinheiro. Uma mulher, de 27 anos, que estava no local também foi detida.

Ação em Osório apreendeu objetos, arma, munições, drogas e mais de dois mil reais.

Ainda na sexta, o 8º BPM prendeu mais dois traficantes, ambos em Santo Antônio da Patrulha. A dupla foi presa após tentar fugir dos policiais durante patrulhamento de rotina no bairro Jaú. Com a dupla foram recolhidos: 35 porções de drogas, sendo sete de maconha, nove de crack e outras 19 de cocaína, além de um celular e uma quantia em dinheiro.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Dupla foi presa em Santo Antônio com dinheiro, objetos e 35 porções de entorpecentes.

