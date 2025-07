Equipe osoriense disputará competição no Rio de Janeiro

Entre os dias 14 e 20 deste mês, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) receberá o Ibercup Brasil. A competição de Base reunirá mais de 300 equipes. Representando o Litoral Norte gaúcho, o Osório Futebol Clube (FC) jogará a categoria Sub-12. A delegação conta com 13 nomes, sendo 10 atletas e três membros da Comissão Técnica do time.

O Osório jogará o Futebol 7, na categoria Sub-12. Ao todo, serão 25 equipes divididas em cinco chaves com cinco time cada um. A equipe osoriense está no grupo B, ao lado do Athletico-PR, Amazon City, Imbuí FC e os chilenos do Danich Curico. Lembrando que todos os times jogam entre si, dentro da chave, avançando o campeão de cada grupo mais os três melhores segundos colocados para o mata-mata, que acontecerão no próximo final de semana. A seguir veja os confrontos do Osório FC na 1ª fase.

JOGOS

15/07 – Athletico-PR (16h)

16/07 – Danich Curico (12h)

17/07 – Imbuí FC (10h)

18/07 – Amazon City (10h)

CRÉDITO: Divulgação