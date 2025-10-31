Vila Olímpica receberá Cine Solar

OSÓRIO – Na noite de sábado (01/11), o Centro Esportivo Professor Davi José Fleck (Vila Olímpica) receberá o Cine Solar. A partir das 18h e 30min, serão apresentados alguns curtas. Já às 19h e 30min, haverá a exibição de ‘Saneamento Básico, o Filme’, com participação de grande elenco, incluindo: Bruno Garcia, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Paulo José e Wagner Moura.

Dirigida pelo saudoso Jorge Fernando, a comédia de 2007 conta a história de uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do Rio Grande do Sul. Durante a trama, os personagens recorrem a um vídeo caseiro para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo. Lembrando que a faixa indicativa é a partir de 12 anos.

Além das exibições, o público presente poderá conhecer o furgão do projeto, o qual, além de carregar todo o cinema, se transforma em uma Estação de Ciências, com trabalhos que ressaltam a arte, a sustentabilidade e a tecnologia. Vale ressaltar que o Cine Solar é gratuito e aberto a toda comunidade osoriense.

Em sua nona edição, o evento é realizado pelo Grupo CPFL Energia, juntamente com o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e conta com recursos da Lei Rouanet. Ele ainda terá apoio da prefeitura local, por meio da Assessoria de Cultura, a qual é ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

CRÉDITO: Divulgação