Veículo furtado é recuperado pela BM

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento durante a tarde de segunda-feira (27), quando resolveram abordar um automóvel Hyundai Tucson que trafegava pela Praia de Curumim, em Capão da Canoa. Entretanto, ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs), o condutor do carro desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Após buscas, os brigadianos localizaram o veículo abandonado. De acordo com a BM, o Tucson estava com as placas clonadas. Em consulta ao sistema foi constatado que o automóvel estava em situação de furto, crime ocorrido no último dia 09 deste mês, na cidade de São Leopoldo (região Metropolitana).

Diante dos fatos, o automóvel foi recolhido e, posteriormente, será devolvido ao proprietário. Já o homem que estava dirigindo o carro não foi localizado e segue sendo procurado pela Polícia.

CRÉDITO: BM