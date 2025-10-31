Supermercado irá inaugurar na próxima quinta-feira

OSÓRIO – Após mais de três meses, o antigo prédio do Nacional voltará a funcionar. Localizado na rua lateral a BR-101, o espaço vem passando por reformas, limpeza e pintura nos últimos dias para receber o Superbom. Ao todo, foram investidos aproximadamente quatro milhões de reais.

Esta será a 10ª unidade da Rede de Supermercados, que já conta com lojas em Balneário Pinhal, Cidreira e Imbé. Em Osório, o mercado, que contará com aproximadamente 80 funcionários, terá uma Cafetaria integrada no seu interior. A sua inauguração está marcada para ocorrer na próxima quinta-feira (6), a partir das 9h.

CRÉDITO: Divulgação