Vinte jogos movimentaram a Copa Osório de Futsal

OSÓRIO – Entre segunda (27) e quarta-feira (29), 20 partidas movimentaram o Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão). Os primeiros a entrarem em quadra foram os atletas da Base. Ao todo, foram realizados oito jogos, sendo dois de cada categoria.

No Sub-08, o Abade-B assumiu a liderança com seis pontos ao golear a equipe do Uruguay por 7 a 1. Theo (3x), Conrado (2x), Marcelo e Vicente marcaram os gols do Abade. Luiz Henrique fez o gol de honra do Uruguay. Já na outra partida, o Milan venceu o Águia Dourada por 4 a 0. Cristopher e Victor (3x) fizeram os gols do jogo. Vale ressaltar que na categoria os cinco times jogarão em grupo único, se classificando os quatro melhores para o mata-mata.

CLASSIFICAÇÃO

J – Jogos; P – Pontos; SG – Saldo de Gols; GM – Gols Marcados.

No Sub-10, o Abade derrotou o Milan por 4 a 0, com gols de Xavier (2x), Rafael e Vicente Lopes. No outro jogo, o Ferreira venceu a equipe do Uruguay por 2 a 0, com dois gols marcados por Bernardo. Os resultados deixaram a classificação embolada, tendo quatro das seis equipes dividindo a liderança, todas empatadas com três pontos.

A diferença está nos critérios de desempate. Com Saldo de Gols (SG) +4 e quatro Gols Marcados (GM), Abade e Conexão dividem a ponta. Em terceiro lugar está o Águia Dourada com +3. Já o Ferreira é o quarto colocado, com saldo -2. Milan e Uruguay vem na sequência, ambos com zero ponto e com SG -2 e -5, respectivamente.

Lembrando que nesta categoria as equipes de um grupo jogam contra as do outro (A Vs B) e, ao final das três rodadas, as quatro melhores na classificação geral avançam para as semifinais.

SUB-12

Na chave A, o Torre Forte assumiu a liderança ao derrotar o Milan Base por 5 a 0. Enzo (2x), Leleco (2x) e Jean marcaram os gols do jogo. Com o resultado o Torre chegou a três pontos, mesma pontuação do Ferreira, mas leva vantagem no SG (+5 contra +4). Já no grupo B, o Milan derrotou o Águia Dourada por 3 a 1. Ramiro, Bruno e Marina fizeram os gols da vitória. E, Alarick descontou para o Águia.

Com o triunfo o Milan divide a liderança da chave empatado com Cesa/Cruzeiro. Ambos estão com três pontos, saldo +2 e três gols marcados. Lembrando que nesta categoria as oito equipes foram divididas em duas chaves com quatro cada, onde jogarão entre si, avançando as duas melhores para o mata-mata.

SUB-14 (mesmo formato do Sub-12)

Pelo grupo A, o Milan estreou com vitória para cima do Águia Dourada. Aos 2min de partida, o time abriu o placar em um lance duvidoso. Em contra-ataque, Enzo chutou caído e Vitor só escorou junto a trave. Porém, a defesa do Águia afastou, mas a arbitragem afirmou que a bola havia cruzado a linha e confirmou o gol.

Aos 6min, Lorenzo cobrou escanteio e Enzo bateu de primeira para fazer 2×0. Aos 9min, Mica recuperou a bola dentro da área, tabelou com João Augusto e chutou para o gol, descontando para 2 a 1. Faltando 22 segundos para o término da primeira etapa, a defesa do Milan saiu jogando errado e Mica aproveitou para deixar tudo igual: 2 a 2. Porém, na sequência, Felipe recebeu lançamento de Vitor e tocou na saída do goleiro para fazer 3 a 2 Milan.

O clima ficou quente durante o intervalo, com muitas reclamações dos dois lados, o que acabou repercutindo no segundo tempo. Aos 3min, João Augusto teve a chance de igualar o marcador, mas, cara-a-cara com o goleiro, acabou escorrendo na hora da finalização. E, quem não faz, leva. Três minutos depois, Pietro acertou a trave com o goleiro no chão. Mas, na sequência, Felipe recebeu no mano a mano, balançou em frente ao marcador e bateu no canto para fazer o 4 a 2.

Mesmo com a vantagem, os atletas do Milan seguiam ‘pilhados’. Aos 7min, foi marcada uma falta para o Águia. Vitor acabou chutando a bola para longe, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um jogador a mais (por dois minutos), o Águia Dourada não conseguiu aproveitar.

No minuto final, após escanteio para o Milan, Felipe chutou, João Augusto acabou escorregando e caindo com a mão na bola: pênalti. Pietro bateu no meio, a bola bateu no pé do goleiro Enzo e entrou: 5 a 2. E, ainda deu tempo para sair mais um gol do Milan. Faltando 4seg, Felipe aproveitou o rebote da trave para marcar o 6 a 2, dando números finais a partida. Com o resultado o Milan chegou aos mesmos três pontos do Porto, mas fica em primeiro pelo SG (+4 contra +2).

Já pela chave B, Juventude e Uruguay empataram em 2 a 2. Aos 4min, Lucas recebeu de Gustavo e chutou de primeira para abrir o placar: 1 a 0 Uruguay. Quatro minutos depois o Uruguay ampliou. André Luis cobrou falta para dentro da área e Gabriel desviou para fazer o 2 a 0. Aos 11min, Peterson (Juventude) entrou na área e na hora de finalizar foi puxado pela camisa, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

No segundo tempo, logo aos 2min, o Juventude conseguiu descontar. Em lançamento para dentro da área, o goleiro do Uruguay soltou a bola e Iran empurrou para as redes: 2 a 1. Dois minutos depois, a defesa do Uruguay parou na jogada, Gian tentou roubar a bola e acabou indo ao chão, mas novamente a arbitragem mandou o jogo seguir, não dando pênalti para o Juventude.

O confronto seguiu em aberto até o final, quando no último minuto, o goleiro Luis Gustavo chutou a bola direto do seu gol e, contando com ajuda do goleiro adversário, marcou o gol de empate: 2 a 2. Com o resultado, ambas as equipes dividem a segunda colocação do grupo B. Já o líder é o Torre Forte com três pontos.

FEMININO (mesmo formato do Sub-10)

O Xangri-lá assumiu a liderança da competição com seis pontos ao golear o Fênix (Imbé) por 7 a 2, com direito a quatro gols de Taís. Além dela, Caroline, Alessandra e Bruna também marcaram para o time xangrilense. Karen e Tikinha descontaram para o Fênix. Já na outra partida, a Juventus (Tramandaí) fez 5 a 0 para cima do Resenha (Imbé). Os gols da vitória foram marcados por Mariana (3x) e Amanda (2x). Com o resultado, a Juventus foi a três, mesma pontuação de Flamengo (Capão da Canoa) e Top-10 (Capão/Imbé), ficando na terceira colocação pelos critérios de desempate.

Com seis pontos ganhos, Xangri-lá assumiu liderança isolada do Feminino após golear Fênix (Imbé) por 7 a 2.

VETERANO

Chave A – O Santo Antônio (SAP) assumiu a liderança isolada ao derrotar o time do Atlântico (Palmares do Sul) por 3 a 1. Em noite inspirada do goleiro Mariano, a equipe patrulhense abriu 2 a 0 com os gols de Luiz e Cleber. Ainda no primeiro tempo, Nei descontou para o Atlântico. Faltando três minutos para o término da partida, o Santo Antônio confirmou a vitória, marcando o terceiro gol no chute de primeira de Alexandre.

No outro jogo do grupo, a AF da Praia (Capão) goleou o GAO por 6 a 1. Luciano (2x), Henrique, Cristiano, Rodrigo e Diego marcaram os gols da equipe caponense. E Paulo César descontou para o Grêmio Atlético Osoriense (GAO). Com o resultado a AF chegou a quatro pontos e está em segundo, dois pontos atrás do líder Santo Antônio, que tem seis. O Atlântico vem em terceiro com três. Já o GAO, com duas derrotas em duas partidas, está sem pontos e segura a lanterna da chave, um ponto atrás do Fênix (Imbé), quarto colocado.

Santo Antônio (SAP) venceu Atlântico (Palmares) por 3 a 1 e manteve liderança e 100% no grupo B da categoria Veterano.

Chave B – O clássico de Imbé entre Santa Terezinha Vs Fênix foi decido por dois jogadores. Enquanto o goleiro Jussie fechou o gol, lá na frente Carlos decidiu o jogo marcando os três gols da vitória do Santa Terezinha pelo placar de 3 a 0. Com o resultado, o Santa foi a seis pontos, abrindo três dos vice-líderes Fut Quinta e Milan. Já o Fênix permaneceu com zero e segue dividindo a lanterna com o Vila Futsal, porém com um jogo a mais em relação a equipe osoriense (dois contra um).

Lembrando que no Veterano, os 10 times foram divididos em dois grupos de cinco cada um, onde jogarão entre si, dentro da chave. No final, os campeões de cada grupo vão direto para as semifinais, enquanto que os segundos e terceiros colocados disputarão um play-off para definirem os últimos semifinalistas.

SÉRIE PRATA

Grupo A – O Vila Futsal venceu o Barcelomba por 2 a 1. Mas quem saiu na frente foi o Barcelomba.Aos 6min, Cleber roubou a bola e chutou cruzado para abrir o placar. Faltando cinco segundos para o final do primeiro tempo, o Vila empatou. Aproveitando cobrança de escanteio, Gabriel chutou de primeira para deixar tudo igual: 1 a 1. Com a bola rolando novamente, Luis Felipe (Barcelomba) e Adriano (Vila) se estranharam e por pouco não deu início a uma confusão. Logo em seguida, Juliano (Barcelomba) acertou um pontapé em Adriano e a primeira etapa encerrou, com direito a muita reclamação dos dois lados.

O segundo tempo seguiu quente. Logo aos 2min, Adriano chutou a bola nas mãos de Felipe, que não gostou e quase partiu para cima do jogador do Vila. Quatro minutos depois veio o troco. O goleiro do Barcelomba acertou um chute no camisa 09 do Vila na lateral da quadra e só recebeu o cartão amarelo. Depois de mais bate-boca, Daniel Chiraski cobrou a falta rasteira e Everton acabou aceitando: 2 a 1 Vila.

Após a virada do Vila, as duas equipes tiveram chances de marcar, mas não conseguiram mudar o resultado. Com a vitória, o Vila Futsal foi a três pontos, se igualando ao Atlético dos Mais Tri e ao próprio Barcelomba, mas ficando em 3º pelos critérios de desempate. Com SG +4, o Atlético é o líder da chave.

Grupo B – O Shakhtar Dosleks derrotou o Borússia por 5 a 2 e assumiu a liderança da chave com seis pontos. Aos 4min, Moura recebeu na área e tocou no canto para fazer 1 a 0. Aos 14min, Fagner acertou uma cobrança de falta e deixou tudo igual: 1 a 1. Porém, na saída de bola, o Shakhtar voltou a frente, com o gol de Matheus: 2 a 1.

No segundo tempo, logo aos 2min, após boa troca de passes, Maurício finalizou, a bola tocou na trave e entrou: 2 a 2. Mas, novamente, a reação do Shakhtar foi rápido. Três minutos depois de levar o empate, Moura recebeu de Luan e bateu no canto para fazer o 3 a 2. Já na jogada seguinte, Vinicius acertou um chute cruzado para ampliar a vantagem: 4 a 2.

Faltando quatro minutos para o término do jogo, o Shakhtar ficou pendurado em faltas e viu o Borússia ir para cima em busca de uma reação. Entretanto, a sexta falta não saiu e o Shakhtar ainda marcou mais um gol. Aos 13min, Ezequiel recuperou a bola, tabelou com Andrei e tocou para as redes, marcando o 5 a 2, confirmando o triunfo do Shakhtar.

Com a derrota, o Borússia segue sem pontuar e com apenas mais uma partida para fazer tem chances bem remotas de classificação. Lembrando que na Série Prata são quatro grupos com quatro cada, onde as equipes jogarão entre si, se classificando as duas primeiras de cada chave para as quartas de final.

Grupo C – O CL Tropa do Bem Kisto goleou o Uruguay por 6 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Laércio, Nikinho, Jean, Alemão (2x) e Juninho. Com o resultado o CL chegou à liderança da chave com seis pontos ganhos e, praticamente, confirmou a classificação para o mata-mata. Já o Uruguay perdeu o seu segundo jogo e está quase eliminado.

Grupo D – Em uma noite de terça (28) fria devido à forte chuva, Milan e Velão fizeram o Ginásio do Cirão ferver. Após vencerem na estreia, os times duelavam pela liderança da chave. O Milan começou melhor. Aos 4min, Patinho tabelou com Dinho e chutou no canto para abrir o placar: 1 a 0. Dois minutos depois, Gabi recebeu de Patinho e chutou no canto para fazer o 2 a 0.

Depois do bom início, o Milan diminui o ritmo e viu o Velão começar a gostar do jogo. Após o intervalo, o Velão aumentou a pressão, porém, aos 3min o Milan voltou a marcar. Pico tabelou com Gabi e chutou de bico para defesa de Daniel. Mas, no rebote, Patinho chutou para as redes: 3 a 0. Aos 4min, Gabi afastou uma bola e comemorou encarando Everton, que não gostou. Os dois acabaram se estranhando e levaram cartão amarelo. Um minuto depois, o Milan fez o quarto. Em bola jogada para dentro da área, o goleiro do Velão saiu mal e Patinho só empurrou para o gol: 4 a 0.

Aos 7min iniciou a reação do Velão. Ryan recebeu quase na linha de fundo e chutou entre a trave e o goleiro Zé Henrique para descontar: 4 a 1. Dois minutos depois, em jogada individual, Kauê foi conduzindo a bola e bateu no canto para fazer o 4 a 2. Aos 11min, o Velão teve uma falta na entrada da área. Ryan acertou um chute forte para fazer o 4 a 3.

A partida seguiu lá e cá até que no minuto final, a partida, que já estava quente, esquentou de uma vez. Faltando 41 segundos, Ramon deu uma entrada feia em Kauê e a confusão começou, com direito a empurrão e muito bate-boca. No final, os treinadores das duas equipes foram expulsos e sobrou apenas cartões amarelo para Ramon (Milan) e Vaguinho (Velão).

Com o jogo recomeçado, o Milan cometeu outra falta e a confusão começou novamente. Desta vez, Feijão (Velão) acabou empurrando Ramon e levou cartão amarelo. Aproveitando a parada, o Velão colou Barriga de goleiro linha. Faltando 35seg, Ryan cobrou de cavadinha para dentro da área e Barriga, sozinho, tentou marcar de peito, mas a bola caprichosamente tocou na trave e não entrou.

Faltando quatro segundos, Serginho empurrou Kauê e foi expulso. Revoltando com a atitude do Milan que estava caçando o camisa 05 do Velão, o treinador da equipe entrou em quadra e, incrivelmente, acabou sendo expulso pela segunda vez. No segundo final, o Velão teve mais uma chance, mas o chute de Kauê saiu desviado para fora.

Depois disso, o jogo acabou mesmo com a vitória do Milan por 4 a 3. Na comemoração, teve provocação e mais uma confusão para encerrar o duelo. Com o resultado positivo, o Milan foi a seis e encaminhou a classificação para as quartas. Já o Velão permaneceu em segundo com três e aguarda o outro confronto do grupo para saber o resultado que precisará na última rodada para se classificar.

Em jogo disputado e com muitas confusões, Milan venceu Velão por 4 a 3 e manteve invencibilidade na Série Prata.

SÉRIE OURO (mesmo formato do Veterano)

Chave A – Na partida mais esperada de quarta-feira (29), BG e Corujão/Resenha (SAP) fizeram um jogo digno de Série Ouro. Em um primeiro tempo bastante movimentado, os goleiros Maicon (BG) e Kauê (Resenha) foram os grandes destaques, evitando que o placar saísse do 0 a 0.

Já na segunda etapa, a partida seguiu igual, até que aos 2min e 30seg, Dieguinho passou por dois adversários e foi tocado por trás por Robinho na entrada da área do Resenha. O camisa 10 do Resenha acabou recebendo o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, foi o Resenha que quase marcou. Aos 3min, Gustavo Barrufi entrou na área e foi empurrado por Dieguinho. Julinho cobrou o pênalti, mas Maicon acertou o canto e conseguiu defender com o pé.

Com os quatro jogadores de linha, o Resenha seguiu em cima e, depois de um perde ganha, Andrei recebeu de Julinho e encheu o pé para abrir o placar para a equipe de SAP. Após o gol, o jogo seguiu lá e cá, até que, aos 10min, um atleta do Resenha deu um carrinho na entrada da área e acabou tocando com a mão na bola. O BG seguiu o lance e chegou a fazer o gol, mas a partida já havia sido parada pela arbitragem, sendo marcado falta no lance.

Aos 11min, em bela jogada, Vinicius recebeu de Julinho e fez 2 a 0 para o Resenha. Um minuto depois, o time patrulhense teve a chance de ampliar, mas Julinho sozinho dentro da área e de frente para o gol, chutou para fora. E não é que o gol ia fazer falta. Na sequência da jogada, Japa recebeu de costas e só escorou para Vidal descontar: 2 a 1.

O BG seguiu em cima atrás do empate. Diego Superti recebeu na área e girou batendo, mas a bola acabou acertando o pé da trave. Faltando 27 segundos para o término do jogo, Superti recebeu outra bola, girou em cima da marcação e finalizou para defesa de Kauê, mas no rebote, Dieguinho chutou para as redes deixando tudo igual: 2 a 2.

Com o empate, BG e Resenha chagaram a quatro pontos e dividem a vice-liderança do grupo. O novo líder é o West Ham (Imbé), que chegou aos seis pontos ao golear o Porto Futsal por 8 a 0. Vini Ramos (2x), Fabiano (2x), Luiz Gustavo (2x) e Jonatan (2x) fizeram os gols da partida.

Chave B – Em outro baita jogo, o Atlético Nacional derrotou o Zona Leste por 3 a 1. O Zona Leste até que começou em cima, mas aos quatro minutos de partida foi o Atlético que abriu o placar. João Pedro bateu escanteio para a área e Kakinho se jogou na bola para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Atlético Nacional recuou, passando a se defender mais, muitas vezes exagerando nas divididas. Aos 7min, Kakinho empurrou Bruno e levou cartão amarelo. Um minuto depois, Bonilha se estranhou com o Luiz Henrique e os dois foram amarelados. Já aos 10min, Papel pegou Kelvin sem bola, mas desta vez o jogador do Atlético não recebeu cartão.

O Zona Leste tentava o empate, mas parava no goleiro Rafa e na trave. E, quando o Atlético atacou foi mortal. Depois de João Vitor fazer duas belas defesas, aos 12 minutos o goleiro não pode fazer nada na finalização de Rafa após escanteio cobrado para trás: 2 a 0.

A segunda etapa começou bastante pegada, com poucas chances de gol. Aos poucos, o Atlético foi tomando conta do jogo. Aos 6min, Cristofer fez falta e levou amarelo. Após muito reclamar, o camisa 07 do Zona Leste foi expulso depois de ofender um dos árbitros.

Depois de segurar com o jogador a menos por dois minutos, o Zona Leste conseguiu descontar. Aos 11min, após jogada de pé em pé, Kelvin entrou com bola e tudo para dentro do gol: 2 a 1.

Com o gol sofrido, o Atlético acordou e voltou a pressionar. Mas, deixava espaços atrás deixando o confronto em aberto. Aos 14min, o Zona Leste arriscou chute de longe e Rafa defendeu. Já no rebote, Rogério finalizou no alto de dentro da área e Rafa encaixou firme. Faltando 36 segundos para o final do jogo, Forlán cobrou lateral para Papel e recebeu de volta, batendo forte no canto para fazer o 3 a 1, dando números finais a partida.

Empatado com o Tropa do Gaúcho (Cidreira) com quatro pontos, o Atlético está em segundo no grupo pelo Saldo de Gols. A equipe osoriense tem SG +2 contra +6 do rival. Já o Zona Leste tem duas derrotas em duas partidas e divide a lanterna da chave com o Villarreal, ambos com zero ponto, levando a pior no saldo (-8 contra -7).

COMPETIÇÃO

Os jogos ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 19h, com exceção de segunda, que começam às 18h e 30min. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. Quem preferir, pode acompanhar as partidas de casa, ao vivo pelo Youtube, no Canal De Primeira Transmissões.

Com triunfo para cima do Zona Leste pelo placar de 3 a 1, Atlético Nacional manteve invencibilidade na Série Ouro.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues