Vila Olímpica recebe atividades gratuitas

OSÓRIO – Aos poucos a prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, retornará com as atividades gratuitas realizadas na Vila Olímpica. Nesta semana, teve início a Ginástica Funcional da Melhor Idade.Podem participar pessoas com 50 anos ou mais.As atividades ocorrem às segundas e quartas-feiras, a partir das 14h, no Ginásio B da Vila Olímpica. Já às terças e quintas-feiras, as atividades serão realizadas na Praça das Carretas, com início às 8h e 30min.

ESCOLINHA DE FUTSAL

Estão abertas as inscrições para participar do Projeto Social de Futsal. Ação atenderá crianças e adolescentes de sete a 15 anos de idade. As aulas acontecerão aos sábados de manhã, no Ginásio A da Vila Olímpica. Quem quiser participar basta ir até o local, no horário determinado. A aulas acontecem nos seguintes horários: Das 7h e 30min às 8h e 15min (de 14 a 15 anos), das 8h e 15min às 9h (13 anos), das 9h às 9h 45min (de 11 a 12 anos) e das 10h às 12h (de sete a 10 anos).