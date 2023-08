Uma pessoa morre durante acidente na ERS-030

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na madrugada de sexta-feira (4), após um automóvel Monza cair em um barranco, na ERS-389 (Estrada do Mar). O acidente aconteceu no quilômetro 69 da rodovia, próximo ao trevo de acesso à Praia de Rondinha, em Arroio do Sal.

De acordo com o CRBM, quando os agentes chegaram ao local, o veículo estava abandonado, tendo o motorista fugido. Em consulta ao sistema, foi constatado que o carro estava com o licenciamento vencimento. Durante a ocorrência, o proprietário do automóvel, que não se feriu, retornou a cena. Ele foi autuado e o automóvel foi recolhido para o depósito do município.

ACIDENTE COM MORTE

Na noite de domingo (6), quatro veículos, sendo dois carros (um Jeep Renegade e um Fiat Strada) e duas motocicletas da marca Honda (uma Biz e uma Broz), se envolveram em outro acidente de trânsito, desta vez em Santo Antônio da Patrulha (SAP). A colisão aconteceu no quilômetro 61 da ERS-030. Uma das pistas chegou a ficar bloqueada, causando lentidão no trecho.

Segundo o CRBM, o condutor da Biz acabou ficando preso embaixo de um dos automóveis e acabou morrendo no local. O jovem, de 18 anos, não teve o nome divulgado. Um casal que estava na outra motocicleta e a motorista do Jeep ficaram feridos. Já o casal que ocupava o Fiat não se feriu. Os feridos foram levados ao Hospital Santo Antônio, em SAP, sendo liberados na manhã de segunda (7).