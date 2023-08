BOCA DO BALÃO 6656

SINALEIRA da esquina da Marechal Floriano com a João Sarmento quando funciona é somente uma parte para os motoristas e não funciona para os pedestres. Ontem a noite um motorista desavisado conseguiu atingir um dos postos de sinalização de pedestres e a fiação impediu o tráfego pela manhã tendo de ser desviado somente pela rua João Sarmento. Manutenção deste semáforo deveria ocorrer com mais frequência. No semáforo da João Sarmento com a Costa Gama, o tempo para quem vem pela João Sarmento em direção ao centro é de apenas 20 segundos, ou seja, passam dois a três carros e depois tem de esperar quase 3 minutos para reabrir novamente. Tempos deveriam ser equivalentes para cada uma das direções a seguir pelo motorista.



TUDO indica que se passarão quatro anos e o projeto de paisagismo e organização da Lagoa do Marcelino ficará mais do mesmo. Falta de projeto ou de empenho em buscar recursos para recuperar esta importante área de lazer da cidade?