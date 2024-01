Vila Esportes recebe Torneio de Beach Tennis

OSÓRIO – O Vila Esportes e Eventos recebeu durante a manhã de sábado (13), o Torneio Americano de Beach Tennis. Nesse formato, as partidas são disputadas em cinco games, não havendo tie break. A pontuação da partida é dividida entre as atletas conforme o placar (5×0, 4×1 ou 3×2). A competição contou com 24 atletas, sendo oito na categoria C e 16 na D. Lembrando que as duplas foram sorteadas para cada jogo. No final foram premiadas com troféus e brindes as duas melhores de cada categoria

Na Feminina C foi realizada uma chave única, onde todas as atletas jogaram entre si, avançando para a final as quatro que somassem o maior número de pontos. A disputa foi acirrada, sendo a classificação definida somente no último confronto. Após grandes partidas, se classificaram para a decisão: Isadora Schmachtenberg (22 pontos), Eliza Garcia (21 pontos), Carla Santini (19 pontos) e Ana Clara (18 pontos). Já as outras quatro atletas: Valentine Gnoatto (17 pontos), Patrícia Camargo (16 pontos), Juliane Gnoatto (14 pontos) e Ana Spalding (13 pontos) acabaram sendo eliminadas na primeira fase.

As duplas para a final foram definidas pelo chaveamento, com a 1ª jogando com a 3ª e a 2ª com a 4ª colocada. Portanto, o duelo ficou assim: Isadora e Carla Vs Eliza e Ana Clara. Devido a pontuação, somente Isadora e Eliza tinham chance de ser campeãs. Já Carla e Ana Clara ainda podiam ficar com o segundo lugar.

FINAL

Com Isadora soltando o braço no saque, ela e Carla abriram 40×15 na primeira parcial, na devolução de Eliza para fora. Na jogada seguinte, Isadora sacou e Ana Clara não conseguiu devolver: 1 a 0 para Isadora e Carla. Em um segundo game marcado por lindas jogadas, Carla fez 30×40 com um ataque na diagonal. No lance seguinte, Ana Clara sacou para fora, cedendo o 2 a 0 para Isadora e Carla.

Em outra parcial parelha, após boa troca de bolas, Ana acertou um lobe, fazendo 30×40. Mas, depois de um belo rali, Carla deixou tudo igual acertando um smash: 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), Carla sacou na rede, cedendo o ponto para a dupla adversária: 2 a 1. Com Ana Clara e Eliza errando mais no quarto game, Isadora e Carla fizeram 30×40 no lobe para fora de Ana. Na sequência, Eliza sacou para fora, cedendo o 3 a 1 para Isadora e Carla, ponto que confirmou o título de Isadora.

Porém, ainda faltava conhecer a vice-campeã. Com a quinta parcial empatada em 30×30, Isadora sacou e Ana Clara não conseguiu devolver: 40×30. Depois, Carla tentou um ataque na diagonal e Eliza devolveu com uma curtinha: 40×40. No ponto decisivo, após troca de bolas, Isadora fez o 4 a 1 com um lindo lobe no fundo da quadra.

Com o resultado, Isadora chegou aos 26 pontos e foi a grande campeã da Feminina C. Com 23 pontos, Carla Santini ficou em 2º, apenas um ponto à frente de Eliza Guedes. Já Ana Clara terminou na quarta colocação com 19 pontos.

FEMININA D

As 16 atletas foram divididas em duas chaves de oito cada, onde jogaram entre si, avançando as quatro primeiras de cada grupo para a segunda fase. Na chave 1 avançaram Daniela Rosa (29 pontos), Lisi (23 pontos), Francine Castelane (19 pontos) e Jucelia (17 pontos). Vanessa Flores (15), Bruna Bloss (13), Lucília (13) e Priscila Souza (11) acabaram sendo eliminadas na primeira fase.

No grupo 2, se classificaram: Renata Prestes (22 pontos), Fernanda Firmino (21 pontos), Simone Peris (21 pontos) e Vanessa Neves (18 pontos). Já as atletas Jordana (16), Thais Carvalho (15). Nicolly Torres (15) e Edinara Kolraush (12) acabaram sendo eliminadas na fase de grupos.

As duplas para as “semifinais” foram definidas pelo chaveamento, com a 1ª do 1 jogando com a 3ª do 1 e a 2ª do 1 com a 4ª colocada do 1º, valendo o mesmo para o grupo 2. Com isso, os confrontos ficaram assim: CHAVE 1: Daniela/Francine Vs Lisi/Jucelia e CHAVE 2: Renata/Simone Vs Fernanda/Vanessa.

Com a vitória por 5 a 0, Daniela e Francine terminam como as primeiras do grupo 1, com 34 e 24 pontos, respectivamente. Já na outra semifinal, Fernanda e Vanessa acabaram vencendo por 3 a 2. Com isso, as classificadas do grupo 2 foram Renata e Fernanda, ambas com 24 pontos, com Renata levando vantagem nos critérios de desempate.

Para a decisão, o confronto foi definido da seguinte forma: 1ª do 1 (Daniela) e 2ª do 2 (Fernanda) Vs 1ª do 2 (Renata) e 2ª do 1 (Francine). Enquanto Daniela já havia garantido o título da competição, ao atingir 34 pontos, as outras três atletas, empatadas com 24 pontos, disputavam o vice-campeonato.

Na final, Daniela e Fernanda começaram atropelando, fazendo 3 a 0, resultado que confirmou o 2º lugar de Fernanda. Renata e Francine chegaram a descontar para 3 a 2, nada que alterasse a classificação. No fim, Daniela venceu a categoria D, terminando com 37 pontos, 10 a mais que a segunda colocada Fernanda.