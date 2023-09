Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (29/08), mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do PP.

Ao todo, foram aprovados seis Pedidos de Indicação, quatro Requerimentos e um Projeto de Decreto. Também foi aprovado um Projeto de Lei (PL). O PL 141/2023, de autoria do Executivo, altera a Lei Municipal nº 2.351, de 23 de maio de 1991, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências”.

Com a mudança, a posse dos servidores se dará no prazo de 10 dias, começando a contar a partir da “data de publicação do ato de nomeação, podendo o prazo ser prorrogado por dez dias, se o nomeado requerer a prorrogação antes de vencido o prazo inicial”. O texto, disponível na íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br), segue para sanção do prefeito Roger e começará a valer assim que for publicado no Diário Oficial.

ENTREGA DE HONRARIAS

Ainda durante a Sessão foram entregues Votos de Congratulações a empresas, instituições e pessoas da cidade. A primeira a receber a honraria foi Gabrielli (Gabi) Aresi de Oliveira. A homenagem foi protocolada pelo vereado Vágner Gonçalves, por meio do Requerimento 056/2023.

A homenageada representou a cidade em Concursos de Beleza, conquistando o título do Garota Grenal 2023 e o Prêmio de Vice-Rainha no concurso Rainha do Sul RS 2023. Além disso, Gabrielli irá representar Osório na etapa estadual do Miss Tean, evento que acontecerá em fevereiro do ano que vem, na cidade de Gramado (na Serra). “É um prazer representar Osório e poder reconhecer o que a cidade trouxe para mim”, comentou Gabi Oliveira.

Vereador Vágner Gonçalves e homenageada Gabi Aresi.

Na sequência, foi a vez da empresa D’Casa Massas Alimentícias Ltda ser homenageada, devido aos 20 anos de atuação no município, completados no último dia 1º de agosto. A honraria foi protocolada pelo vereador Coelhão, por meio do Requerimento 057/2023. Os fundadores da empresa Luciano Furlanetto e Salete Neusa Rodrigues estiveram presentes na Câmara para receberem os Votos de Congratulações.

“Não é a homenagem em si, mas é o serviço que prestamos a cidade. Se não tivesse qualidade não estaríamos a 20 anos trabalhando no município”, ressaltou Luciano. Fundada em 2003, a D’Casa Massas Caseiras foi criada com intuito de proporcionar produtos de massa caseira, artesanal e variados. Atualmente ela produz 25 tipos de produtos de marca própria e possui uma pasta com mais de 1,8 mil clientes. Ao todo, gera 39 vagas de emprego de forma indireta (empresas terceirizadas) e 25 vagas de emprego de forma direta em suas fábricas de Osório e Caxias do Sul.

Vereador Coelhão, Luciano Furlanetto e a esposa Salete.

O terceiro homenageado foi o pastor Antônio Carlos da Cunha Peixoto. Líder da Igreja Batista Betel Conservadora de Osório, ele foi homenageado pelos 15 à frente da instituição religiosa. O religioso recebeu a homenagem acompanhado de familiares e de membros da igreja.

Além dele, a Igreja Batista Betel também recebeu uma placa pela comemoração dos 22 anos de existência e evangelização no município. Ambas as honrarias foram protocoladas pelo vereador Luis Carlos, por meio do Requerimento 058/2023. “É uma iniciativa maravilhosa receber essa homenagem. Um privilégio e uma alegria podendo ser homenageado graças ao nosso trabalho de evangelização, sempre buscando trazer sempre o melhor para comunidade osoriense, por meio da palavra de Deus”, disse o pastor Peixoto.

Vereador Coelhão e o pastor Antônio Carlos Peixoto.

O próximo nome a receber a honraria foi Gabriel da Silva Oliveira. O goleiro, de 28 anos, foi um dos destaques do Monsoon na campanha que levou a equipe de Porto Alegre até as semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho de Futebol (2ª Divisão), inclusive pegando quatro pênaltis nas quartas de final, no duelo contra o Pelotas. A homenagem foi proposta pelo vereador Lucas, por meio do Requerimento 060/2023.

Goleiro Gabriel Silva e o vereador Lucas Azevedo.

O vereador Coelhão, juntamente com o vereador Charlon, foi o autor de mais dois Requerimentos. O 061/2023, entrega Votos de Congratulações a Lorran Campos e Ana Clara Martins Heldt pela conquista do 9º lugar no Concurso de Danças Tradicionais Juvenil (Juvenart), na categoria Dança de Salão. O evento ocorreu entre os dias 29 e 30 de julho deste ano, na cidade de Restinga Seca, na região Central do Estado.

Coelhão, Ana Clara, Lorran e Charlon.

Já o Requerimento 062/2023, homenageou o Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata pela conquista do Juvenart, na categoria Júnior. Além disso, foi entregue uma honraria especial aos Instrutores e Patronagem do PTG pela indicação ao Prêmio Muuripás de Dança por Melhor Coreografia, na categoria Júnior. A honraria foi entregue ao Capataz do Bocal e as coordenadoras das Invernadas Mirim e Juvenil. Também estiveram presentes peões e prendas da entidade.

Capataz e coordenadoras das Invernadas Mirim e Juvenil do Bocal de Prata receberam homenagem dos vereadores Coelhão e Charlon Muller.

E para fechar a noite de homenagens, foi entregue Votos de Congratulações à Fysioclínica – Clínica de Reabilitação Física. A homenagem foi protocolada pelo vereador Luis Carlos, por meio do Requerimento 065/2023, devido aos 33 anos da empresa, sendo 29 de atuação no município, celebrados no último dia 02 de agosto.

A Fysioclínica foi inaugurada em 1990, tendo como seus fundadores os doutores André Luiz Franzen, Alfredo Correa Benevides e Paulo dos Santos Dutra. Localizada na Avenida Rubem Berta, no Centro de Tramandaí, a clínica teve sua filial em Osório inaugurada quatro anos depois, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto. Em 1997, a clínica Matriz acabou sendo fechada, passando a Fysioclínica a atuar apenas em Osório, como acontece até os dias atuais.

A empresa realiza serviços de fisioterapia traumato-ortopédica e fisioterapia motora, atendendo particular e por convênios, no qual conta atualmente com nove conveniados, dentre eles a prefeitura de Osório, desde 2006. Atualmente a sociedade é composta pelos irmãos Sandro e Maria Eduarda Fortes Franciskiewicz, que adquiriram a empresa em 2017. Aliás, foram os dois que receberam a honraria das mãos do vereador Ed Moraes. Além deles, a Fysioclínica conta com três colaboradores no seu quadro. O endereço atual da clínica é na Rua Nelson Silveira de Souza, 1.200, no Centro de Osório.