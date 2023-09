Vila Olímpica recebe Copa Futsal Guri Bom de Bola

OSÓRIO – O último domingo (27/08), foi de muito Futsal no Ginásio A da Vila Olímpica com a realização da Copa Futsal Guri Bom de Bola. A competição, realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, reuniu seis equipes no naipe Masculino, com atletas da categoria Sub-13.

Os times foram colocados em um grupo único, onde, após três rodadas avançaram para as semifinais os quatro melhores colocados. Após grandes jogos, o Santo Anjo (Três Cachoeiras) foi o campeão ao derrotar o time do Resenha (Santo Antônio da Patrulha) na final pelo placar de 4 a 0. Além do troféu de campeão, o Santo Anjo terminou com o Goleador da competição (Lucca Martins) e o Melhor Goleiro (Cassiano Schaeffer).

Resenha (SAP) foi o vice-campeão da Copa Guri Bom de Bola de Futsal. – FOTO: PMO

O treinador da equipe, João Gabriel Rosa (Biel), falou algumas palavras após a conquista: “Faz três meses que assumi esse baita projeto e hoje posso dizer que, graças a Deus, estou colhendo os frutos, trabalhando e estudando muito, focado no desenvolvimento dos garotos dentro e fora das quadras, além de formar atletas, formando cidadãos”, declarou Biel, que ainda aproveitou para agradecer a prefeitura local pela ótima organização do Campeonato.

Melhor Goleiro do Campeonato Cassiano (Santo Anjo).

Artilheiro da competição Lucca (Santo Anjo) ao lado do seu treinador Biel.

Já a terceira colocação ficou com a equipe osoriense do Villa Futsal, projeto realizado com crianças e jovens carentes da cidade. A assessora de Esporte e Lazer, Cida Santos, esteve presente durante a entrega da premiação e ressaltou o feito dos atletas: “Tenho orgulho dessa gurizada. Parabéns a todos pela excelente participação, foram demais. E parabéns para o técnico que acreditou e fez vocês acreditarem no projeto. Este é o resultado de tanto esforço e dedicação, e é só o começo de muitas vitórias representando o a Villa Futsal”, desejou Cida. Além dela, o secretário de Desenvolvimento Eduardo Pellegrini também prestigiou o evento e participou da entrega das premiações.