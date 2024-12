Vereadores aprovam Projeto de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (19), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. Estiveram presentes os nove vereadores: Ed Moraes, Luis Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vagner Gonçalves do PDT; João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Miguel Calderon do PP; e Charlon Muller do União Brasil.

Durante a Sessão foram aprovados três Requerimentos, um Projeto de Resolução e um Projeto de Decreto. Além disso, os vereadores aprovaram de maneira unânime o Projeto de Lei no 104/2024. De autoria do vereador Coelhão, o texto denomina uma via localizada do distrito de Aguapés como Rua João Silva de Jesus.

João nasceu em 03 de julho de 1929, vindo morar em Osório em 1954. Ao longo de sua vida, sempre trabalhou com agricultura, tendo exercido diferentes funções, como: carreteiro de boi e cortador de arroz, especialmente na região do Caconde e no Rancho Velho Carachi. Casado com Orlandina José de Fraga Jesus, João teve 10 filhos e 36 netos. Reconhecido por sua dedicação à família, amigos e colegas de trabalho, ele era uma pessoa de poucos costumes, mas de grande caráter, sendo visto como um homem correto, sincero e muito religioso, tendo sido padrinho de vinte e cinco afilhados, evidenciando seu papel na comunidade. João faleceu em dezembro de 1990, aos 61 anos de idade.

Agora o PL segue para sansão do prefeito Roger Caputi e, caso seja sancionado, passará a valer assim que for publicado no Diário da União.

TRIBUNA LIVRE

Também durante a Sessão, o espaço da Tribuna Livre foi ocupado pelo presidente da Associação dos Amigos em Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí (AABHRT), Hélio Bogado (Ploter). Na sua fala, Hélio falou sobre o descarte de efluentes no Rio Tramandaí. Segundo Ploter, a obra representa riscos para a pesca, a fauna e o bem-estar dos moradores. Ele ainda questionou a ausência de Audiências Públicas e estudos de impacto ambiental na região. Após a sua fala, os vereadores se comprometeram a debater sobre o assunto.

HOMENAGEM

Ainda na Sessão da Câmara, foi entregue Votos de Congratulações a empresa Pinho Comercial de Veículos LTDA pelos 25 anos de serviços prestados no Litoral Norte. A honraria foi proposta pelo vereador Coelhão, por meio do Requerimento 076/2024. A placa foi recebida pelo diretor-presidente Reni Roxo Pinho, o diretor Comercial Eran Vidal e funcionários.

Vereador Coelhão, ao lado de Reni Pinho e Eran Vidal.

CRÉDITOS

Samuel Capra