Vestibular da UFRGS contará com mais 21,6mil participantes

No sábado (30) e no domingo (01/12) serão realizadas as provas do Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ao todo, 21.684 candidatos irão concorrer as 4.023 vagas. As provas acontecerão em Tramandaí e outras cinco cidades gaúchas. Do total de participantes, 764 farão as provas no município do Litoral Norte.

Os locais e os endereços de onde cada participante irá fazer o concurso estão disponíveis, respectivamente, nos seguintes endereços eletrônicos: www.ufrgs.br/PortalExterno/site/login/candidato e em www.ufrgs.br/coperse/wp-content/uploads/2024/11/Locais-de-Prova.pdf

Nos dois dias de concurso, os portões serão abertos às 13h e 30min e fechados, pontualmente, às 14h. Após esse horário, não será permitido o ingresso nos locais de prova. Para os candidatos que indicaram na inscrição a condição de sabatista (guardador do sábado por convicção religiosa), eles devem ingressar no local de prova até o horário estabelecido para todos os participantes e aguardar em isolamento até o horário adaptado para a realização das provas, às 19h, não sendo permitido, durante esse período de espera, fazer consulta, comunicação ou manifestação. Já no domingo, esses candidatos realizam as provas no mesmo horário dos demais vestibulandos.

Nesta edição, a prova de Redação foi alterada para o segundo dia. Desse modo, a aplicação do Vestibular segue a seguinte ordem:

Sábado: Provas de Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática (duração de cinco horas e 30 minutos);

Domingo: Biologia, Física, Língua Estrangeira, Química e Redação (duração de cinco horas e 30 minutos). Lembrando que, para as provas de Língua Estrangeira Moderna, os candidatos puderam optar entre cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão.

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) reforça que os candidatos poderão sair do local de provas com o caderno de questões depois de transcorridas duas horas de aplicação.

CRÉDITO

Divulgação