Rota do Sol passará por obras

Na última terça-feira (18), o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, assinaram as Ordens de Serviço início das obras de duas pontes e de duas rodovias atingidas pelas enchentes de maio de 2024. Ao todo, serão mais de R$ 171 milhões investido pelo Governo gaúcho, por meio do Fundo de Reconstrução do Rio Grande (Funrigs).

A Rota do Sol (RSC-453 e ERS-486) receberá recuperação do pavimento atingido e contenção de pontos identificados que apresentaram grandes deslizamentos durante as enchentes do ano passado. Ao todo, serão 54,17 quilômetros contemplados entre Tainhas, nos Campos de Cima da Serra, e Terra de Areia, no Litoral Norte. O investimento é de R$ 134,2 milhões.

Todos os contratos preveem a execução em Regime de Contratação Integrada (RCI), no qual a construtora faz os projetos básico e executivo e, após avaliação do Daer, realiza a obra. A entrega dos projetos e o início das obras estão previstos para o segundo semestre deste ano e o prazo para conclusão é até o final de 2026.

CRÉDITO: Fabrício Santos