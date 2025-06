Quatro pessoas são presas durante Operação no Litoral

Na manhã de quarta-feira (18), a Polícia Civil (PC), em parceria com a Brigada Militar (BM), deflagrou uma Operação no Litoral Norte. De acordo com o delegado Alexandre Souza, a ação teve como alvo suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no último dia 17 de maio, em Nova Tramandaí.

Na ocasião, ao menos cinco homens armados, se passando por policiais civis, invadiram uma residência localizada na Rua Ceará e acabaram matando a tiros um morador, de 27 anos. O crime teria ocorrido depois que a vítima, a qual não teve o nome divulgado, trocar de facção.

Após investigações, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Capão da Canoa, Torres e Tramandaí. Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre 38 milímetros, munições, um pen drive, celulares e peças de roupa. Quatro pessoas foram presas, sendo duas em Capão e outras duas em Tramandaí. Elas foram encaminhadas ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Um quinto indivíduo suspeito de envolvimento no crime segue sendo procurado.

CRÉDITO: BM