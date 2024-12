Sessão Solene homenageia representantes dos órgãos de Segurança de Osório

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na semana passada, uma Sessão Solene, onde foram homenageados os Destaques da Segurança Pública do município referente ao ano de 2023. A homenagem é baseada na Lei Municipal 6.399/2020, texto elaborado pelo ex-vereador Beto Gueiê. Proposta por meio do Requerimento 005/2024, a honraria foi protocolada pelo vereador Coelhão e assinada pelos demais vereadores da 18ª Legislatura.

Vale ressaltar que a homenagem foi realizada justamente no dia em que a Brigada Militar (BM) completou 187 de fundação, em 18 de novembro. Na ocasião, foram homenageados os seguintes nomes: O soldado Martim Fransciskienicz Junior (8º Batalhão de Polícia Militar – BPM); o soldado Francklin Douglas Ribeiro do Amaral (2º Pelotão de Bombeiro Militar); o soldado Jean Carlo Cardoso Alves (3ª Cia do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar – BRBM); o soldado Rafael de Oliveira (2º Pelotão Ambiental); o 2º sargento Júlio Edegar de Souza (CRPO Litoral); o 2º sargento José Renato Franco (Escolas de Formação Especial de Soldados – Esfes); a comissária da Delegacia de Polícia (DP), Cláudia Patta Escobar; e Eujader Mello Fortes (Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito). É válido destacar que o soldado dos Bombeiros Douglas não pode comparecer, sendo representado por um colega, o soldado Roque.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Legislativo osoriense, Miguel Calderon (PP); dos vereadores Ed Moraes (PDT), João Pereira (MDB) e Luis Carlos Coelhão (PDT); além do comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o tenente-coronel Artur Marques de Barcellos.

Comandante do CRPO Litoral, o tenente-coronel Barcellos.

FALAS DAS AUTORIDADES

O comandante do CRPO Litoral aproveitou a ocasião para parabenizar a Câmara pela homenagem, a qual, segundo ele, “reconhece os servidores dos órgãos se Segurança como pessoas e profissionais importantes na manutenção e tranquilidade dos moradores locais. Barcellos fez questão de enaltecer os homenageados e os parabenizou pela justa homenagem e excelência na prestação de serviços.

Policial Militar (PM) da Reserva da BM, o vereador Ed afirmou que os homenageados devem ter orgulho de fazer parte da instituição e que a comunidade osoriense pode ter certeza que “a Brigada Militar jamais vai deixar de defender o Estado e seu povo”. Já o vereador João Pereira lembrou que todos os nomes que receberam as placas não estavam ali por acaso, mas sim, por merecimento. Ele encerrou sua fala dando um recado aos homenageados: “A cidade precisa, acredita e confia em vocês”, declarou João Pereira, agradecendo os servidores pelos seus serviços prestados.

Dando encerramento, o presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon foi sucinto nas palavras. Ele ressaltou a importância do reconhecimento do trabalho das forças de Segurança do município e agradeceu aos homenageados pelo o que eles vêm fazendo pela população local, os chamando de “heróis e heroínas da nossa sociedade”. Após a fala de Calderon, foi executado o Hino de Osório e encerrada a cerimônia.

Soldado Martim ao lado do vereador Miguel.

Soldado Jean Carlo (BRBM).

Soldado Rafael (2º Pelotão Ambiental).

2º sargento Edegar e vereador Calderon.

2º sargento José Renato e João Pereira.

Comissária de Polícia Cláudia e vereador Ed.

Eujader ao lado do vereador Coelhão.

