Veículo da prefeitura de Osório se envolve em acidente na BR-290

Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã de sexta-feira (14), próximo a Santo Antônio da Patrulha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 26 da BR-290 (Freeway), no sentido Litoral – Porto Alegre e envolveu uma carreta com placas de Cruzeiro do Sul, um caminhão com placas de Alvorada e um automóvel Spin da Secretaria de Saúde de Osório.

Segundo a PRF, o caminhão teria colidido na carreta, fazendo com que ela tombasse. Na sequência, o automóvel, que vinha logo atrás, não conseguiu parar e acabou colidindo contra o veículo tombado. Devido a colisão, a carreta, que transportava galões e tonéis de combustível, acabou tombando, com a carga se espalhando pela pista. O trecho precisou ser totalmente bloqueado para limpeza da via e atendimento às vítimas.

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas. Entre elas está uma mulher, que estava na viatura da prefeitura de Osório. A vítima foi levada com múltiplas fraturas ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde segue internada. Uma criança, que também estava no Spin, sofreu lesão na coluna. A menina foi encaminhada ao Hospital da Criança Santo Antônio, também na capital, onde segue internada.

O motorista do carro e duas pessoas que estavam na carreta acabaram sofrendo ferimentos leves. Eles também foram levados para atendimento médico e passam bem. Já o condutor do outro veículo não se feriu. Vale ressaltar que os nomes e as idades dos envolvidos não foram divulgados.

Com o bloqueio nas três pistas, o tráfego precisou ser desviado para o acostamento. Após o trabalho realizado pelos agentes da CCR Viasul, o trecho foi liberado e voltou a funcionar normalmente.