BOCA DO BALÃO 6752

MINISTRO Pimenta persiste em defender a incapacidade do governo federal em agilizar o atendimento da população gaúcha e ao estado do Rio Grande do Sul diante da tragédia ambiental. Na pandemia, o partido do ministro reclamava quando o governo demorou 4 dias para liberar recursos do Auxílio Brasil a centenas de milhares de brasileiros através da Caixa Econômica Federal. A impressão que se tem é de que estão transferindo a Caixa a inoperância e falta de capacidade para atender aos necessitados, uma vez que é infinitamente menor o número de pessoas a serem atendidas. Mas o interessante que para comprar arroz por empresas “capacitadas” e que prevê desembolso do governo de 6,9 bilhões de reais em menos de uma semana já haviam inclusive derrubado medida cautelar de suspensão do leilão e no dia seguinte já tinham acertado mais de 400 milhões de toneladas de arroz. Incompetência ou simplesmente planejamento de uso do auxílio como argumento de campanha política pró-ministro Pimenta.

GABINETE do ódio que o petismo e seus agregados tanto insistiram que existiu no governo Bolsonaro acaba de ser desmascarado. O maior criador de mentiras no “gabinete do amor” era coordenado pelo rei da rachadinha, amigo do descondenado e recentemente bajulado por Boulos na comissão de ética, deputado André Janones, que agora passou a ser conhecido como “André Rachones’. Uma das suas pupilas do “gabinete do amor” divulgou a forma como eram produzidas as fake News sob a coordenação do deputado querido do desgoverno André “Rachones”. A jovem Denise Tremura explicou com detalhes como funcionava o esquema das fake News que ocorria na casa de Janones e que junto com a primeira amante mantinham no período pré-eleitoral. Será que o “Mandrake” do STF vai pedir a ministra subalterna para que investigue este caso da milícia digital dos esquerdopatas? Ou vai ser tudo em nome do amor e da “democracia relativa”?

RODOVIÁRIA de Osório já reduziu o seu movimento diário de pessoas em decorrência da transferência de parte do embarque intermunicipal e interestadual de passageiros para cá transferido devido a interdição da Rodoviária de Porto Alegre. Ainda permanecem algumas empresas com embarque a partir de Osório, mas que deverão logo voltarem a capital de acordo com o andamento da restauração dos serviços e da higienização do local. O mesmo poderia ser feito com relação ao aeroporto de Torres que poderia estar preparado para situações em que o aeroporto da capital tenha problemas para receber pousos e decolagens, mesmo que momentâneas. Com o Porto de Arroio do Sal estando sendo construído seria um importante local para agilizar transportes via aérea e também de voos comerciais, além de problemas de teto como ocorrem com frequência em determinadas épocas do ano.