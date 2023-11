Vai melhorar?

Os brasileiros desde o ano passado estão vivenciando mudanças em nome da Democracia e do Amor. Em 2022 foi a ano de silenciar e buscar restringir o direito à informação da população através das redes sociais. Os grandes grupos de comunicação, que também aderiram às redes sociais, querem a qualquer custo monopolizar a informação para seguirem distando regra e costumes ao povo brasileiro. A velha imprensa não soube conviver com a nova comunicação e com a verdade oriunda do povo. Tanto é assim que muito fustigaram as redes sociais com a difusão de que estas propagam fake news. Não mais do que estes dono da velha imprensa.

A entrada do TSE e do STF nesta seara fez com que muitos fossem criminalizados pelas suas opiniões, sob o manto genérico das fake news, cassaram deputados, senadores, perseguiram empresários e ainda difundiram aso suas versões falaciosas e aterrorizantes como fizeram durante a pandemia. Este fenômeno mundial foi uma orquestração coordenada pela OMS e muito bem aproveitada pelos esquerdistas para impor vontade de impedir qualquer tentativa de cura que não fosse uma vacina experimental e de um grande laboratório para obtenção de lucros bilionários. Foi somente empossar o maior ladrão do país para que a pandemia e milhões de doses de vacina fossem jogadas ao lixo.

Ao iniciar a gestão petista, a própria nomeação de ministros mais pareceu distribuição de tarefas a uma quadrilha organizada. Mas o principal tema deste governo, se assim se pode dizer, é tentar desmoralizar o antecessor e impingir a este toda a desgraça de um desgoverno a começar pela Economia. Deputados e Senadores serviram de marionetes para aprovarem o estouro do teto de gastos e ainda abrirem crédito de mais de R$ 140 bilhões sob a desculpa de despesas com programas sociais. Programas estes que foram cortados para milhares de famílias, redução de beneficiados com o Bolsa Família e também o valor a ser pago do benefício. A grande desculpa para incompetência está na alta taxas de juros que segurou o processo inflacionário, mas em nenhum momento se houve falar em corte de gastos, principalmente os supérfluos. Estes gastos incluem os milhões em viagens presidenciais luxuosas e com grande comitiva que nada trouxeram de positivo para o país. Os gastos com cartão corporativo da concubina agora são parte dos gastos que estão sob sigilo, algo que outrora a velha mídia implicava com o ex-presidente até mesmo para custear o voo de repatriamento de brasileiros na Ucrânia.

A população assiste a todo momento que há cortes de recursos na educação, na saúde, na transposição do Rio São Francisco que está inoperante e nos milhões para a Rede Globo subsistir à sua crise financeira devido ao enxugamento de verbas durante o governo anterior. O novo “arcabouço fiscal” é um engodo para centralizar arrecadação no governo central e distribuir migalhas a estados e municípios, principalmente os do sul do país, vistos como desafetos dos petistas. Já se tem aumento de impostos nos combustíveis, sobretaxação sobre as grandes fortunas, em remessas de dinheiro a países ditatoriais e leniência com estes que não pagam empréstimos feitos com dinheiro público em investimentos para alimentar o círculo vicioso de propinas.

Este governo justifica aumentar impostos para aumentar seus gastos e não para equilíbrio fiscal que é onde está a estabilização do processo inflacionário. Buscam liberar as drogas e a Justiça colabora com a soltura de traficantes, enquanto engana a população com diretos de raças, sexualidade, cotas e outras insignificâncias para sair do foco do problema maior que é a derrocada da economia. Enquanto isto o IBGE corrobora com dados de redução de desemprego, ao passo que vemos grandes empresas fechando suas portas, demissão em massa de empregados como no caso da GM e o aumento de pessoas trabalhando na informalidade enquanto exaurem as empresas com impostos.

Está cada dia mais difícil identificar o que melhorou ou o que realmente irá melhorar diante de tantas galhofadas de um ministro fadado ao insucesso na economia e a um fanfarrão perseguidor de opositores políticos no Ministério da Justiça. Os demais quase 40 ministros nada mais são de que mamadores de plantão aproveitando para sugar os recursos públicos para perfumarias enquanto a Educação, Saúde e Segurança estão levando o país a ignorância, a morte e à criminalidade.

Então fica a pergunta. Melhorou ou ainda a esperança de um dia melhorar?