BOCA DO BALÃO 6682

QUANTIDADE de lixo sob a passarela junto ao supermercado Nacional, trajeto de muitos alunos para a escola Rural abriga morador de rua, muitos destes oriundos de outras cidades. Serviço social e Promotoria Pública poderiam buscar uma solução, tendo em vista que muitos destes realizam furtos nas proximidades.

COMUNIDADE aguarda a ação do Programa Jogue Limpo ampliando o número de lixeiras públicas, principalmente na área central da cidade e entorno da Estação Rodoviária. Poderia convidar proprietários de supermercados, lancherias, padarias e restaurantes para que dispusessem de lixeiras nas proximidades de seus estabelecimentos com publicidade dos mesmos. A falta de educação dos consumidores geralmente ocorre nas proximidades jogando embalagens em meio a rua. Poderia até mesmo ter destinado recursos do orçamento a partir da arrecadação do estacionamento rotativo para disponibilizar lixeira em outros pontos da cidade, como nas proximidades de prédios públicos e escolas. Fica a dica.

GINÁSIO Municipal Rutílio Kestering quando tiver sua reforma concluída já estará mais pintado do que o antigo muro do Cais Mauá em Porto Alegre. A pichação segue em vários lugares públicos como a pista de skate, passarela e até prédios particulares. Certamente não se tratam de jovens de baixa renda e sim de quem condições de comprar uma lata de tinta spray que não é tão barata para exercer este barbarismo com a comunidade.