Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na Estrada do Mar

O feriadão de Finados registrou uma morte em estradas do Litoral Norte gaúcho. No início da manhã de quinta-feira (2), um automóvel acabou colidindo em um poste no quilômetro um da ERS-389 (Estrada do Mar), em Osório. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor do carro, um Sandero com placas de Taquara, seguia no sentido Osório – Xangri-lá, quando acabou perdendo o controle da direção e colidido contra a estrutura que sustenta placas de sinalização.

A passageira, de 21 anos, acabou falecendo no local. A vítima foi identificada como Lara Mayumi Muniz Mashima. Ela estava cursando Engenharia Agroindustrial Agroquímica na Universidade Federal de Rio Grande (FURG), no Campus de Santo Antônio da Patrulha, cidade onde morava. Já o motorista, de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, foi levado em estado grave ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, onde segue internado.