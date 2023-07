União Team conquista sete medalhas no Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu

No último domingo (25), o Ginásio Poliesportivo da Universidade La Salle (Unilasalle), em Canoas, recebeu a quarta etapa do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu. A competição foi realizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FJJ-RS) e contou com dezenas de atletas de todo o Estado. Representando a cidade de Osório, a equipe União Team conquistou excelentes resultados. Ao todo, foram conquistadas sete medalhas, sendo quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze. Veja no quadro a seguir todos os medalhistas:

ATLETA CATEGORIA FAIXA PESO MEDALHA Ruan Borges Pré-Mirim Branca+Cinza Médio OURO Arthur D’Alessandro Rocha Mirim Branca+Cinza Pena BRONZE Alice Borges Mirim Branca+Cinza Pluma BRONZE Pedro Salimen Infantil B Amarela+Laranja Meio-Pesado OURO Luisa Gabrielly Araújo Infantil B Amarela+Laranja Pesadíssimo OURO Lorenzo Gomes Infanto-Juvenil A Amarela+Laranja+Verde Pesadíssimo OURO João Arthur Foques Infanto-Juvenil B Amarela+Laranja+Verde Pesadíssimo PRATA