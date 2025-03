Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas durante ataque a tiros em bar

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de segunda-feira (3), após receber informações sobre um tiroteio em um bar de Santo Antônio da Patrulha. Segundo a BM, um homem vestido de preto teria passado em frente ao estabelecimento, localizado no bairro Jaú, e atirou contra alguns clientes.

Um homem de 44 anos acabou morrendo no local. Uma mulher, de 38 anos, e uma adolescente, de 15 anos, também foram atingidas. Elas foram socorridas pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para receberem atendimento médico. As duas seguem internadas e o estado de saúde delas é grave. O nome das vítimas não foram divulgados.

Próximo da cena do crime os Policiais Militares (PMs) encontraram uma bolsa contendo uma pequena porção de crack, 10 pinos de cocaína, uma capinha de celular e 14 reais em dinheiro. Diante dos fatos, os brigadianos isolaram a área para realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações. Vale ressaltar que o atirador ainda não foi encontrado.