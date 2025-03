Vereadores aprovam dois Projetos de Lei

OSÓRIO – Devido ao feriado de Carnaval, o Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de quarta-feira (6), a Sessão Ordinária da 19ª Legislatura. Estiveram presentes os 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Ricardo Bolzan, Rosi Jardim, Rossano Teixeira e Vagner Gonçalves do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Professora Isabel do PT; e Miguel Calderon do PP.

Ao todo, foram aprovados um Pedido de Informação e um Requerimento. Além disso, foram aprovados dois Projetos de Lei (PLs). O PL 004/2024, de autoria do vereador Ricardo, o texto denomina a ciclovia localizada na Avenida General Osório como Denis Marcione da Silva Nunes.

Nascido em Santo Antônio da Patrulha, em dezembro de 1979, Denis veio para Osório com cinco anos de idade, onde passou a morar com a família. Aos 14 anos, Denis começou a entregar jornais, tornando-se funcionário do antigo Jornal Folha Litorânea, vindo mais tarde a trabalhar da Gráfica Luz. Depois de atuar por dois anos como motorista e sócio da empresa Destak Carro de Som, ele comprou a empresa e fundou a DSN Comunicações. Já em 2005, Denis, juntamente com Rodrigo Farias Calderon, fundou a Associação Comunitária Rádio 98 FM de Osório, rádio que segue funcionando na cidade até os dias de hoje. Denis faleceu em 22 de outubro de 2023, aos 43 anos.

OUTRO PROJETO APROVADO

O PL 011/2204, de autoria do vereador Maicon, o PL denomina a praça localizada no Bairro Albatroz, entre as Ruas Santos Dumont e Lídio F.de Souza de Praça Ramiro Fagundes da Rosa. Ramiro era servidor público federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), aonde atuou por 35 anos. Além disso, foi presidente do Clube União, também tendo trabalhado no Clube Sul Brasileiro.

Ramiro nasceu no dia 02 de março de 1932, em Barro do Ouro, localidade de Maquiné, vindo para Osório com a mãe, Florisbela de Jesus, aos 10 anos de idade. Em 1951, casou-se com Terezinha Teixeira da Rosa, com quem teve quatro filhos (Jussara – in memoriam, Paulo, Sandra e Sérgio), além de quatro netos. Ramiro faleceu em 09 de abril de 2000, aos 68 anos de idade.

Aprovados por unanimidade, os textos seguem para sansão do prefeito Romildo Bolzan Júnior e passarão a valer depois que forem publicados no Diário Oficial.

PEDIDO DE VISTAS

Ainda durante a Sessão, o presidente da Casa, Rossano Teixeira, realizou Pedido de Vistas ao PL 001/2024. O texto, de sua autoria, em conjunto com a vereadora Professora Isabel, denomina Rampa de Voo Livre Darcy Assis a rampa localizada no Morro das Antenas, no distrito da Borússia. O texto seguirá em tramitação na Câmara e poderá ir à votação em uma Sessão futura.SESSÃO – Na próxima semana, as Sessões da Câmara retornarão para seu dia normal. A Sessão Ordinária acontecerá na próxima terça (11), a partir das 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

