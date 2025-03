Secretaria de Saúde realizará Caminhada contra Violência

OSÓRIO – Será realizada nesta sexta-feira (7), a segunda edição da Caminhada do Posto Primavera. A iniciativa, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março, visa a conscientização sobre o combate a Violência contra a Mulher e as formas de prevenção.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe do Posto Primavera. A saída acontecerá às 9h, em frente ao Posto localizado na Rua Terra de Areia, no 380, bairro Medianeira. Toda a comunidade osoriense está convidada a participar. A organização pede para os participantes utilizarem, de preferência, roupas nas cores lilás ou roxo.

CRÉDITOS: PMO