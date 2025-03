Quatro pessoas são presas pela PRF durante ações na BR-290

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou o trabalho de fiscalização nas estradas durante o feriadão de Carnaval. Somente na tarde de terça-feira (4), quatro pessoas acabaram sendo presas durante ações distintas na BR-290 (Freeway). As prisões ocorreram durante a Operação Rodovida Carnaval.

Em Osório, os agentes abordaram um automóvel Prisma. Durante a revista, foram encontrados seis quilos de Herbex Max e cinco litros de Tick Off. Vale ressaltar que ambos os agrotóxicos são proibidos no Brasil. Segundo a PRF, o motorista do veículo relatou que comprou os produtos em Rivera (Uruguai) e que os venderia na região. Ainda conforme a PRF, cada 100 gramas da mercadoria, renderia 500 litros de solução. O homem, de 60 anos de idade, foi preso em flagrante. Natural de Pirapora (MG), o indivíduo já tinha passagens pelo crime de ameaça.

OUTRAS PRISÕES

Em outra ação na Freeway, os policiais abordaram uma caminhonete Amarok. Após consulta ao sistema, foi constatado que o veículo, com placas de Charqueadas (região Metropolitana, estava com os sinais de identificação clonados. De acordo com a PRF, o carro havia sido roubado no estado do Paraná (PR), em outubro de 2024.

O motorista, de 63 anos, afirmou ter adquirido a Amarok por meio de uma rede social. Ele relatou aos agentes que havia pago R$ 35 mil no ato da compra e que pagaria o restante (R$ 42 mil) após a transferência. Ele foi preso em flagrante. Natural de São Lourenço do Sul (no Sul do Estado), o indivíduo já tinha diversos antecedentes por lesão corporal, ameaça, estelionato e crimes contra a fauna.

Caminhonete com placas clonadas havia sido furtada no Paraná em outubro de 2024.

Ainda na rodovia, a PRF abordou um automóvel Saveiro com placas de Campo Bom (Vale dos Sinos). No carro estavam o motorista, de 25 anos, com antecedentes por receptação; e um passageiro, de 23 anos, o qual não possuía passagens pela Polícia. Com a dupla foram apreendidos 31 iPhones furtados, avaliados em um total de cerca de R$ 150 mil.

Segundo a PRF, os indivíduos teriam relatado que haviam adquirido os aparelhos com a intenção de substituir as placas-mãe para revendê-los pelas redes sociais. Diante dos fatos, eles acabaram sendo presos. Todos os detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Celulares furtados seriam vendidos pelos criminosos nas redes sociais.

CRÉDITOS: PRF