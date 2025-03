Mulher morre ao ser atropelada na ERS-407

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na manhã de quarta-feira (5), após um acidente de trânsito ser registrado na ERS-407, em Maquiné. De acordo com o CRBM, um HB20, com placas de Xangri-lá, seguia na altura do quilômetro sete da rodovia, em direção a Capão da Canoa, quando a motorista do carro perdeu o controle da direção e acabou saindo da estrada, indo parar em uma área de matagal.

Ferida, a condutora do veículo saiu do carro e foi para as margens da rodovia para pedir socorro, quando acabou sendo atropelada por um ônibus que seguia no sentido Maquiné – Xangri-lá. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local a mulher já estava morta. A vítima foi identificada como Cilda Proença. Técnica em Radiologia, a mulher de 45 anos atuava na Clínica Unirad, em Capão. Já o condutor do ônibus e os passageiros não se feriram.

Mulher de 45 anos trabalhava em clínica de Capão da Canoa.

Em depoimento aos policiais, o motorista do ônibus relatou que parou imediatamente após sentir uma colisão na lateral do veículo. Ele passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido, o homem foi liberado. Vale ressaltar que, devido ao acidente, o trecho precisou ser bloqueado, sendo liberado somente após a retirada do corpo e dois veículos.

Carro conduzido por vítima saiu da pista após motorista perder controle da direção.

