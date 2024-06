Três veículos da prefeitura de Terra de Areia são encontrados abandonados na BR-290

A prefeitura municipal de Terra de Areia foi alvo de assaltantes durante a madrugada de domingo (16). De acordo com a Brigada Militar (BM), os criminosos teriam invadido a garagem da Secretaria de Obras e roubado três caminhões. Os veículos foram vistos trafegando em alta velocidade pela BR-290 (Freeway), em direção a Porto Alegre.

Na altura do quilômetro 78 da rodovia, já no trecho de Gravataí (na região Metropolitana), os condutores, ao avistarem uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pararam os caminhões e fugiram a pé em direção a um matagal. Foram realizadas buscas na região, mas os criminosos não foram localizados. Os veículos foram recolhidos e devolvidos a prefeitura de Terra de Areia. O caso foi registrado na Delegacia do município e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.