Três pessoas são presas durante Operação Derrocada

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), em parceria com a Brigada Militar (BM) e a Polícia Penal, deflagrou na manhã da última quinta-feira (31/10), a Operação Derrocada. A ação, que contou com a participação de 50 agentes e 12 viaturas, teve como alvo um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas no município e também na região Metropolitana do RS.

Ao todo, foram cumpridas 16 ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Três pessoas foram presas, sendo apreendidos: um veículo, uma arma, munições, carregador, um aparelho celular, dezenas de entorpecentes e documentos. Além disso, houve bloqueio de contas financeiras. Segundo o delegado João Henrique Gomes, a Operação se deu após nove meses de investigação. Durante esse período, a Polícia identificou que o grupo praticava diferentes crimes, realizando “uma intensa movimentação financeira”. Diante dos fatos, o trio detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Ainda conforme o delegado Gomes, as investigações seguirão em andamento e novas ações como essa não estão descartadas.

Policiais apreenderam objetos, arma, munições e dezenas de porções de drogas.

CRÉDITOS

PC