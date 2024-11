Transporte escolar é suspenso no município

OSÓRIO – A prefeitura do município divulgou nas suas redes sociais, durante o domingo (3), um Comunicado informando sobre a suspensão parcial e temporária do transporte escolar na cidade. De acordo com o Executivo local, isso se deu após os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontarem irregularidades em alguns veículos da frota, durante uma ação que faz parte da Operação OTEPAS.

Agora a prefeitura tem o prazo de 15 dias para resolver todos os problemas apontados. Enquanto isso, a prefeitura remanejou um ônibus para atender os bairros e distritos mais afastados, como foram os casos de Passinhos, Palmital, Atlântida Sul, Laranjeiras, Borússia, Serramar, Santa Luzia, Aguapés e áreas ao longo da BR-101. A prefeitura informou que os serviços serão mantidos nesses locais mais distantes, por entender que no perímetro urbano a locomoção dos alunos é mais fácil. Além disso, o Executivo também comunicou que eventuais faltas escolares poderão ser justificadas até a normalização do serviço.

REUNIÃO

O secretário de Educação Dilson Maciel e o vereador Ed Moraes (PDT) estiveram reunidos na manhã de segunda-feira (4), com o coordenador da Operação da PRF, o Inspetor Absalão. O encontro também contou com a presença da procuradora do município e a responsável pelo transporte escolar na cidade, Celine Gomes Sana. Eleito vice-prefeito nas Eleições deste ano, Ed é o coordenador da equipe de transição de Governo. Após a reunião, o vereador Ed Moraes informou que as providências estão sendo adotadas e uma vistoria ficou pré-agendada, com intuito de conseguir a liberação dos ônibus: “Em breve o transporte escolar retornará à normalidade”, declarou o vice-prefeito eleito.

Autoridades estiveram reunidas durante a manhã de segunda-feira (4).

CRÉDITOS

PRF

Divulgação