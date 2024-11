Oposição lança chapa à presidência da Simers

Um grupo de médicos do Estado, liderados pelo ex-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), o doutor Marcelo Matias, fez o lançamento da Chapa 02 que disputará a eleição do Sindicato no dia 28 deste mês. O médico foi eleito presidente em 2019 e fez sua primeira gestão no sindicato até 2021.

Durante seu período administrativo Matias enfrentou o desafio de toda a classe médica na luta contra a Covid-19, a maior crise sanitária enfrentada pela sociedade mundial nos últimos 100 anos da história da humanidade. Na gestão de Marcelo foi instalada uma placa no saguão da sede do Simers, com os nomes dos médicos falecidos naquele momento, em homenagem a estes heróis anônimos da saúde. Mesmo com as restrições que a pandemia exigia, a gestão do Dr. Marcelo implantou vários serviços e fortaleceu a participação do Sindicato nas comunidades em todo o estado gaúcho, mostrando o protagonismo da classe para a sociedade. Neste período foram criadas as diretorias do interior do Estado, levando o sindicato para todas as regiões.

Neste momento de reconstrução do RS após a tragédia da crise climática que assolou o estado com enchentes, perdas de vidas e bens materiais, é chegado o momento de reconstruir o projeto do sindicato dos médicos gaúchos, com preocupação e foco no profissional médico, sua formação acadêmica e os recursos para o pleno exercício da profissão. Com sua experiência em gerenciamento de crises e implantação de políticas administrativas emergenciais, acompanhado de uma diretoria com nomes qualificados e comprometidos com a classe médica, Marcelo tem se apresentado, através da Chapa 02, como opção de mudança com segurança nos rumos do Simers. Seu vice-presidente é o médico Felipe Vasconcelos, com experiência no sindicato.

HISTÓRICO DO CANDIDATO

Marcelo Marsillac Matias nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 06 de março de 1967. Mudou-se para Porto Alegre ainda jovem e estudou no Colégio Farroupilha. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no ano de 1992. Entre os anos de 1993 e 1995, fez sua residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Marcelo Matias atua, desde o ano de 1995, como preceptor de ginecologia e obstetrícia no Hospital Municipal Materno Infantil Presidente Vargas.

Já em 2011, ingressou como médico contratado no Hospital Universitário de Canoas e, em 2013, como preceptor na Faculdade de Medicina da Universidade Luterana do Brasil. Desde 2019, é professor da mesma faculdade, tendo sido homenageado por nove turmas do curso de medicina.

Sua destacada atuação em favor da defesa da saúde da população, fez com que Marcelo Matias fosse diretor de 2004 a 2015 e conselheiro de 2016 a 2018, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Foi eleito presidente do Simers para a gestão 2019-2021. Recebeu o Título de Cidadão de Porto Alegre em 2021 na Câmara Municipal da capital gaúcha.

Eleito em 2019, Marcelo Matias presidiu o Sindicato Médico do RS até 2021.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

A criação de uma Comissão Especial para combater a abertura desordenada de faculdades de medicina, com ações no Judiciário e no Poder Legislativo. Apoio a um Projeto de Lei prevendo critérios rígidos para a abertura de novas faculdades de medicina e participação do Simers em todos os processos judiciais e administrativos que visam abrir novas escolas médicas no RS. Isso vai garantir a qualidade dos novos médicos e a segurança para a população.