Três homens são presos pela PRF na BR-101

Um automóvel Volkswagen Gol, com placas de Barra Velha (SC), foi abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (22), quando trafegava pela BR-101, em Osório. No veículo estavam três indivíduos. Um deles, de 22 anos, é natural de Mariópolis (PR). O segundo, de 37 anos, nasceu em Navegantes (SC). Já o outro homem, de 40 anos, é natural de Joinville, também em Santa Catarina. Todos possuem antecedentes criminais por furto e roubo.

Durante buscas no porta-malas do carro, foi encontrada uma mochila com diversas ferramentas, incluindo uma furadeira, uma esmerilhadeira, além de brocas, chaves de fenda e alicates. De acordo com a PRF, os equipamentos seriam utilizados para a prática de arrombamentos a cofres e caixas eletrônicos. Diante dos fatos, o grupo foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

CRÉDITO: PRF