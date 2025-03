Expodireto 2025 mostra a força do agro

A edição de 2025 da Expodireto chegou ao fim, mas seus efeitos seguem transformando o agronegócio. Mais do que uma feira, o evento se consolidou como um dos grandes motores da inovação no setor, posicionando Não-Me-Toque como referência nacional e internacional na agricultura de precisão.

A cada ano, a tecnologia avança e abre novas possibilidades para os produtores. E ao longo dos anos a Expodireto tem ocupado um papel de protagonismo no cenário regional e nacional, oferecendo um espaço onde conhecimento, soluções e oportunidades se encontram para fortalecer o agro, tornando-o ainda mais eficiente, sustentável e competitivo.

Desde sua criação, em 2000, a feira cresceu e se tornou uma das principais vitrines de inovação e negócios do país. Esse crescimento é resultado do trabalho de Nei Manica, presidente da Cotrijal, que transformou a Expodireto em um evento de referência mundial, contando com total apoio do governo do Estado.

Em 2025, foram mais de 600 expositores e visitantes de mais de 70 países. O Pavilhão Internacional foi palco de encontros estratégicos com delegações de diversos continentes, incluindo Índia, China, Itália, Alemanha, Polônia e Uruguai. E o Troféu Brasil Expodireto celebrou a atuação de personalidades que trabalham pelo sucesso do agro gaúcho,

Além da exposição de máquinas e equipamentos de ponta, a Expodireto também se destaca como um centro de compartilhamento de conhecimento. Startups e fóruns especializados conectam produtores a novas ferramentas e oportunidades, enquanto debates ajudam a construir políticas públicas que impulsionam o setor de maneira sustentável.

O agronegócio é um dos pilares da economia e da cultura do Rio Grande do Sul. E a Expodireto Cotrijal reflete o lado mais inovador dessa trajetória. Há 25 anos, ela abre portas para o futuro, trazendo crescimento, desenvolvimento e novos caminhos para o agro gaúcho e brasileiro.