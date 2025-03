Pessoas são presas e adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (20), um homem foi preso durante uma ação em Santo Antônio da Patrulha.

De acordo com a BM, os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento de rotina, quando flagraram um automóvel VW/Gol trafegando pelo bairro Pitangueiras e resolveram abordá-lo.

Em buscas no veículo, foram encontradas 13 porções de cocaína. Além dos entorpecentes, os Policiais Militares (PMs) também apreenderam um aparelho celular, um caderno com anotações do tráfico e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 3.057,00 (três mil e cinquenta e sete reais).

O motorista do carro, que não teve a idade divulgada, foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de SAP para registro de ocorrência.

Indivíduo foi preso em Osório carregando 37 porções de maconha.

AÇÕES DO 8º BPM

Na sexta-feira (21), os agentes do 8º BPM prenderam mais três pessoas por tráfico na região. Em Osório, os PMs trafegavam pelo bairro Porto Lacustre, quando flagraram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, um deles acabou tentando fugir, mas acabou sendo capturado. O homem acabou sendo preso com 37 porções de maconha e um celular. Já o outro sujeito não possuí nenhum material ilícito e acabou seno liberado.

Já em Palmares do Sul, após denúncias de tráfico no bairro Porto, os brigadianos foram até o local indicado, onde abordaram o suspeito. O homem foi preso carregando 10 petecas de cocaína. No mesmo endereço, uma mulher também foi detida. Com ela a BM apreendeu duas porções de maconha, 18 porções de cocaína, uma balança de precisão, um celular e 757 reais.

Os dois presos foram conduzidos a DP, dos respectivos municípios, onde foram registradas as ocorrências.

Ação em Palmares apreendeu dinheiro, objetos e 20 porções de entorpecentes.

OUTRAS AÇÕES

Entre sábado (22) e domingo (23), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam seis pessoas e apreenderam dois adolescentes. Entre os detidos estão dois foragidos da Justiça. As ações ocorreram nas cidades de Capão da Canoa, Imbé, Torres e Tramandaí.

Ao todo, foram apreendidos: um revólver, um simulacro de pistola, munições, entre outros objetos, e mais de 200 porções de entorpecentes, como maconha, crack e cocaína, além de uma quantia em dinheiro. Todos os detidos foram levados à Delegacia de Polícia, para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Policiais do 2º BPTA apreenderam dinheiro, objetos e mais de 200 porções de drogas durante ações em quatro municípios do Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITOS: BM