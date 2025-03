Servidores da prefeitura de Torres protestam por salários atrasados

Uma manifestação foi registrada durante o dia 17 deste mês, em frente à prefeitura de Torres. Servidores terceirizados de uma empresa contratada pelo Executivo torrense protestaram contra o atraso do pagamento de salários. Além disso, os manifestantes também exigiram melhores condições de trabalho.

O grupo, que atua em creches, escolas, Postos de Saúde e outros órgãos municipais de Torres, denuncia que a empresa Du Zé tem cometido diversas irregularidades, incluindo o não recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do INSS, além do atraso no 13º salário. Os trabalhadores afirmam que a situação se arrasta há meses e que enfrentam dificuldades para sustentar suas famílias.

Segundo uma das manifestantes, a empresa realiza o pagamento por ordem alfabética e que os funcionários são coagidos ao cobrar seus direitos. “A prefeitura (de Torres) manda a gente abrir protocolo, dizendo que vão trancar o dinheiro da empresa, mas isso já acontece há um ano e nada muda”, afirmou a mulher que não quis ser identificada.

Os trabalhadores temem que a empresa encerre suas atividades sem quitar as dívidas trabalhistas. “Já vimos isso acontecer antes com outra terceirizada, e agora, a história pode se repetir”, alertou outra servidora. Enquanto aguardam uma solução, os manifestantes seguem mobilizados e exigem uma resposta concreta tanto da empresa quanto da prefeitura de Torres.

Por outro lado, a prefeitura de Torres garante que os repasses à empresa estão em dia e que notificou o Ministério Público do Trabalho (MPT) para avaliar a possibilidade de bloquear os valores, os quais seriam pagos diretamente aos funcionários. Entretanto, isso só pode ocorrer diante decisão judicial. Durante conversa com os manifestantes, o prefeito torrense Delci Dimer declarou que mais de R$ 212 mil foram pagos à Du Zé neste mês, mas apenas oito funcionários receberam seus salários.

Prefeito de Torres, Delci Dimer (ao centro), conversou com manifestantes.

CRÉDITOS: Léo Selau