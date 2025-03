Sebrae RS oferece auxilio a empresas do Litoral Norte

O Sebrae RS está disponibilizando o ‘Assessoria de Negócios’. O serviço é totalmente gratuito e voltado para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) de 18 das 23 cidades do Litoral Norte gaúcho. Ele visa aprimoramento de gestão e expansão das operações.

Baseada na metodologia do programa norte-americano Small Business Development Centers (SBDC), a iniciativa oferece atendimento especializado, diagnóstico empresarial e um plano de ação estruturado, auxiliando os empreendedores a superar desafios e garantir um crescimento sustentável. Com o acompanhamento de analistas experientes, os participantes recebem orientação estratégica e soluções adaptadas à realidade do negócio, fortalecendo a tomada de decisões e a eficiência da gestão.

COMO PARTICIPAR?

Empreendedores interessados podem entrar em contato com o analista de relacionamento do Sebrae RS. Em Osório, o contato pode ser feito pelo WhatsApp: (51) 99804-0057, com Lucas Moraes. Além de Osório, o serviço pode ser contratado nos seguintes municípios da região: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Morrinhos do Sul, Mostardas, Palmares do Sul, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá.