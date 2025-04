Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na manhã de terça-feira (22), os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam 215 porções de entorpecentes durante ação realizada no município de Cidreira.

Após denúncia de tráfico na cidade, os Policiai Militares (PMs) realizavam patrulhamento, quando flagraram dois indivíduos em atitude suspeita saindo de um imóvel localizado no bairro Antena. Com a dupla foram encontradas três pedras de crack e dois pinos de cocaína.

De acordo com a BM, os homens relataram aos brigadianos que teriam comprado os ilícitos no local. Neste momento, os PMs entraram na residência, onde encontraram o restante da droga, incluindo duas porções de maconha, 17 pedras de crack e 191 pinos de cocaína. Além disso, também foram apreendidos objetos e 148 reais em dinheiro.

Um homem de 37 anos, que estava na casa, foi preso em flagrante. Ele foi levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já os outros dois indivíduos foram ouvidos pelos PMs e depois liberados.

Policiais apreenderam celular e 165 porções de maconha em ação realizada em Osório.

PRISÃO EM OSÓRIO

Também na terça, o 8º BPM apreendeu 165 porções de maconha durante ação em Osório. Os agentes da Força Tática realizavam patrulhamento no bairro Farroupilha, quando avistaram uma mulher em atitude suspeita. Ela, ao perceber a presença da viatura, se livrou de uma sacola que estava carregando. Suspeitando da atitude, os PMs resolveram abordá-la.

Na sacola foram encontrados os entorpecentes. Além da droga, também foi apreendido o celular da mulher, que foi presa em flagrante. Ela foi levada a DP de Osório, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, celular e 12 porções de cocaína.

DOIS HOMENS PRESOS

Ainda na terça-feira, dois homens foram presos por tráfico na região. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e ocorreram nos municípios de Torres e Tramandaí.

Em Torres, após denúncias, os PMs flagraram um homem entregando drogas no estacionamento de um supermercado. Ao ser abordado, o indivíduo, de 31 anos, tentou fugir em um veículo, mas acabou sendo capturado. O sujeito foi detido carregando 12 porções de cocaína, um celular e R$ 150,00.

Já em Tramandaí, os brigadianos foram acionados após receberem informações de que um automóvel Fox estaria sendo utilizado para a venda de drogas em uma loja de conveniências. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado, onde flagraram o crime. Um homem de 24 anos, o qual já tinha passagens por estelionato e tráfico, foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidos: 16 porções de cocaína, 23,3 gramas de maconha, um aparelho celular e 40 reais em dinheiro. Os dois criminosos foram levados à Delegacia de suas respectivas cidades para registro das ocorrências.

Dinheiro, celular e dezenas de porções de drogas foram apreendidas em Tramandaí.

OUTRAS PRISÕES

Na quarta (23), os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento em Atlântida Sul, distrito de Osório, quando um homem tentou fugir ao avistar uma das viaturas. Imediatamente, os policiais começaram a persegui-lo, conseguindo efetuar a abordagem. O indivíduo, de 18 anos, já tinha antecedentes por furto, posse de drogas e desobediência. Ele foi preso carregando 11 porções de maconha e 21 pedras de crack.

Ação em Osório apreendeu 32 porções de entorpecentes em Atlântida Sul.

Também na quarta-feira, outro homem foi preso por tráfico na região, desta vez em Xangri-lá. O indivíduo, de 18 anos, foi detido no bairro Rainha do Mar carregando 17 porções de maconha e nove porções de crack. Além das drogas, os PMs também apreenderam com o sujeito uma pistola calibre nove milímetros e 13 munições.

Diante dos fatos, os criminosos foram levados a Delegacia para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Homem foi preso em Xangri-lá com arma, munições e 26 porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM