Senac oferece vagas para curso de Informática

OSÓRIO – Com o avanço da era digital, dominar ferramentas de informática tanto no ambiente Office quanto em dispositivos móveis tornou-se uma habilidade indispensável. Seja utilizando editores de texto, elaborando planilhas ou criando apresentações, essas competências são essenciais não apenas para o desempenho escolar, mas também para a inserção e o crescimento no mercado de trabalho.

Pensando nisso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para o curso de Informática Fundamental Office e Mobile. Com carga horária de 60 horas, os alunos irão apreender sobre recursos e a utilização de editores de texto (Word), planilhas eletrônicas (Excel), apresentações (Power Point), além de pesquisas e comunicação por meio da internet.

Interessados em participar podem se inscrever no site: senacrs.com.br ou diretamente na unidade do município, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, bairro Parque Real. Lembrando que a aulas iniciam na próxima segunda-feira (28) e serão realizadas nas segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h. Para mais informações, entre em contato com o Senac pelo Whatsapp: (51) 99381-5954.

CRÉDITO: Divulgação