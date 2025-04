Prefeito de Imbé é eleito vice-presidente da Famurs

Na terça-feira (22), foi realizada em Porto Alegre a eleição do novo Conselho de Administração da Federação das Associações de Municípios do Estado (Famurs) para a Gestão 2025/2026. Recebendo 213 dos 217 votos, Adriane Perin de Oliveira foi escolhida como a nova presidente. Primeira mulher a frente da entidade, a prefeita de Nonoai (no Norte do RS) irá suceder a Marcelo Arruda (ex-prefeito de Barra do Rio Azul) e ficará no cargo até abril do ano que vem.

Adriane é natural de Quilombo, em Santa Catarina (SC). Aos 44 anos de idade, está no seu segundo mandato como prefeita de Nonoai, município integrante da Associação dos Municípios do Norte Gaúcho (AMNG). Formada em Letras, ela é casada com o ex-presidente da Famurs, Salmo Dias de Oliveira (ex-prefeito de Rio dos Índios), que ocupou o cargo entre 2017 e 2018. Adriane é mãe de três filhos: Davi, Millena e Salomão.

“Pertencimento! Na presidência da Famurs, não estarei sozinha. Divido este mandato com cada prefeita e prefeito do nosso Rio Grande do Sul. Estaremos lado a lado de quem faz a diferença todos os dias na vida das pessoas em nossos municípios”, declarou a nova presidente da Famurs.

Adriane Perin de Oliveira ao lado do atual presidente da Famurs, Marcelo Arruda (esquerda) e do marido Salmo Oliveira.

Além da presidência, também foram conhecidos o Conselho Fiscal e os sete vice-presidentes da Famurs. Entre os nomes eleitos está o do prefeito de Imbé e presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), Ique Vedovato. Com isso, o Litoral Norte seguirá com representantes no Conselho de Administração da Famurs, já que, atualmente, conta com dois vice-presidentes: Márcia Tedesco (ex-prefeita de Balneário Pinhal) e Moisés Pedone (ex-prefeito de Mostardas). Márcia, aliás, esteve presente durante a eleição.

Ex-prefeitos de Pinhal e Mostardas, respectivamente, Márcia e Moisés deixarão o Conselho de Administração da Famurs.

Na ocasião, Ique agradeceu aos colegas prefeitos pela confiança e parabenizou os demais eleitos, em especial à presidente Adriane. Todos os eleitos tomarão posse em cerimônia a ser realizada no próximo dia 07 de maio, na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), evento que fará parte da programação do 43º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul.

Prefeito de Imbé, Ique Vedovato, foi escolhido um dos sete vice-presidentes da entidade.

CRÉDITO FOTO 1: Gustavo Azevedo

CRÉDITO FOTO 2: Guilherme Pedrotti

CRÉDITOS FOTO 3 E 4: Divulgação

CRÉDITO FOTO 5: Rose Scherer