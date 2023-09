Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Conforme a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na noite de quinta-feira (21), após receberem informações de que uma mulher estaria gritando por socorro no residencial São Domingos, localizado no bairro Stan, na cidade de Torres.

Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) se deslocaram até o local e quando chegaram ao imóvel, avistaram um homem saindo do apartamento carregando um volume por baixo da roupa. O sujeito, foi abordado na área comum do condomínio e com ele foram encontradas uma pistola calibre nove milímetros, com numeração raspada, além de porções de maconha.

No local também foram apreendidas 53 munições, aproximadamente 3,4 quilos de maconha, 800 embalagens plásticas, duas balanças de precisão, duas facas, um aparelho celular e 220 reais. Segundo a BM, o indivíduo, de 30 anos, era responsável por armazenar e distribuir os entorpecentes no município. Diante dos fatos, ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) de Torres para registro de ocorrência. Já a suposta mulher não foi localizada.

TRIO É PRESO EM CIDREIRA

Três pessoas foram presas na noite de sexta (22), durante patrulhamento do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Cidreira. As prisões aconteceram com auxílio dos agentes da Força Tática do Batalhão e do Canil Regional. De acordo com a Brigada, os PMs receberam informações de que um homem receberia a entrega de drogas no bairro Salinas.

Durante as buscas, um suspeito, de 44 anos, foi avistado carregando uma mochila e foi abordado. Com ele foram apreendidos três tijolos de maconha, pesando cerca de dois quilos da droga. Após contar aos policiais a origem dos ilícitos, os brigadianos seguiram com as ações pelo bairro, avistando um indivíduo armado parado em frente a uma casa. O homem foi preso carregando um revólver calibre 38 milímetros, com oito munições.

Já dentro da residência, uma mulher, de 26 anos, também foi presa em flagrante fracionando diversas porções de drogas. Ao todo, foram apreendidas no local 325 gramas e nove pinos de entorpecentes (crack, maconha e cocaína), além de uma balança de precisão, tesouras, objetos para embalar os ilícitos, uma máquina de cartão, celulares e um automóvel Gol, o qual era utilizado para a distribuição das drogas.

Os três presos foram conduzidos a Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Cidreira apreendeu objetos, arma, munições e diversas porções de drogas.

PRISÃO EM TRAMANDAÍ

Ainda na noite de sexta-feira, outro homem foi preso pela BM por tráfico, dessa vez em Tramandaí. Durante patrulhamento, os agentes receberam informações de que um indivíduo estaria traficando no município. Após buscas, o suspeito, de 43 anos, foi localizado e abordado.

Com o criminoso, que já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, furto e tráfico de entorpecentes, foram apreendidas três porções de cocaína e uma de crack, além de um celular e R$ 140,00. Ele foi preso e levado a DP de Tramandaí para registro de ocorrência.

FORAGIDO É PRESO EM TAVARES

Na madrugada de sábado (23), os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento de rotina no Centro de Tavares, quando avistaram um sujeito em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, o homem tentou fugir e foi abordado. Conforme a Brigada, o indivíduo estava carregando uma caixa de som com 60 pinos de cocaína e 18 porções de maconha. Também foram apreendidos dois celulares e um cartão de crédito.

Não bastasse isso, o homem possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Diante dos fatos, ele foi levado à Delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Ação em Tavares apreendeu objetos e 78 porções de entorpecentes.

PRISÃO EM OSÓRIO

Os agentes do 8º BPM foram acionados na noite de sábado, após receberem informações de que seriam entregues drogas no bairro Albatroz, em Osório. Durante patrulhamento na região, os policiais avistaram um homem que, ao ver a viatura, tentou fugir, mas foi capturado e abordado.

Com o indivíduo foram encontradas 40 pedras de crack, três porções de maconha, anotações sobre o tráfico e 45 reais em dinheiro. Conforme a BM, o homem teria entregado um documento falso aos PMs. Após consulta ao sistema, foi confirmada a identidade do criminoso. O indivíduo, de 31 anos, já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, apropriação indébita, roubo e tráfico de drogas. Ele foi preso e levado a Delegacia de Osório, onde foi registra ocorrência.