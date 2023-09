Unicnec receberá atividades voltadas aos idosos

OSÓRIO – Em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro,o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sindilojas, por meio do Programa Sesc Maturidade Ativa, organizará uma série de atividades (todas gratuitas) para a população osoriense acima dos 50 anos. A programação acontecerá entre 28 de setembro e 05/10 e conta com apoio da prefeitura local, do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) e da Pastoral da Pessoa Idosa.

A abertura oficial está marcada para às 14h de quinta-feira (28), no Unicnec, quando a psicóloga Sabrina Ferreira realizará uma palestra sobre Saúde Mental da Pessoa Idosa. A programação seguirá na sexta (29), quando Eduardo Glaeser (Sicredi) falará sobre Educação Financeira. A palestra está marcada para iniciar às 15h e também acontecerá no Unicnec.

O encerramento acontecerá no dia 05 de outubro, quando haverá a Caminhada da Longevidade, onde os idosos sairão da frente da prefeitura e caminharão pelas ruas da cidade. A seguir veja a programação completa das atividades:

CRONOGRAMA

28/09 (QUINTA)

14h – Abertura oficial e palestra com a psicóloga Sabrina Ferreira: ‘Saúde Mental da Pessoa Idosa’.

Local: Unicnec

29/09 (SEXTA)

15h – Palestra com Eduardo Glaeser (Sicredi): ‘Educação Financeira’.

Local: Unicnec

02/10 (SEGUNDA)

15h – Longevidade através da Yoga, com a professora Cristine Mello.

Local: Unicnec

03/10 (TERÇA)

14h – Apresentação do diagnóstico do CMPI, com Ciberen Quadros, e palestra ‘Melhor Atividade: Corpo em Movimento’, com o Dr. Sergio Alves.

Local: Unicnec

04/10 (QUARTA)

14h – Mostra de Dança da Longevidade, com apresentações dos Grupos Artísticos 50+, com orientação da professora Bruna Bloss.

Local: Largo dos Estudantes

Tarde – Celebração nas Instituições de Longa Permanência de Pessoas Idosas (ILPI’s) do município, com apresentações de serenatas.

Local: ILPI’s de Osório

05/10 (QUINTA)

15h – Caminhada da Longevidade

Local: Saída em frente à prefeitura osoriense.