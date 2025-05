Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quarta-feira (7), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam um homem de 26 anos, no município de Tramandaí. A ação ocorreu durante a Operação Proscriptus, que visa a busca e captura de foragidos do sistema prisional.

Com auxílio do setor de Inteligência da BM, os Policiais Militares (PMs) abordaram o sujeito em uma residência localizada no bairro São Francisco. Com ele foram apreendidas quatro porções de maconha e 36 pedras de crack. Já na casa foram encontrados diversos objetos, incluindo: um simulacro de pistola, um aparelho celular, eletrodomésticos, um botijão de gás, ferramentas, além de duas bicicletas. De acordo com a Brigada, os itens foram adquiridos por troca de entorpecentes.

Também no local, foi apreendida uma tornozeleira eletrônica com um carregador. Em consulta ao sistema foi constatado que o homem estava foragido da Justiça. Ele possui diversos antecedentes pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e tráfico de entorpecentes.

Ação em Tramandaí apreendeu diversos objetos, além de duas bicicletas.

GRANDE APREENSÃO

Na quinta (8), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receberem denúncias sobre uma plantação de maconha na localidade de Barra do Ouro, em Maquiné. Imediatamente, os PMs foram até o local indicado, onde flagraram o crime.

Um homem foi preso em flagrante carregando quatro sacos e 76 porções da droga da espécie conhecida como ‘camarão’, uma variação mais potente da maconha. A Brigada informou que o sujeito, ao avistar os policiais, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Já no pátio do imóvel, foram apreendidas 10 árvores da planta em estado de secagem.

Policiais apreenderam quatro sacos, 10 árvores e 76 porções de maconha ‘camarão’.

OUTRAS APREENSÕES

Também na quinta-feira, outro homem foi preso por tráfico pela BM no Litoral, desta vez em Capão da Canoa. Após denúncia de que um indivíduo estaria traficando no bairro Arco-Íris, os agentes do 2º BPAT fizeram buscas e conseguiram localizar o suspeito. O indivíduo, de 34 anos, já tinha antecedentes por roubo e tráfico de entorpecentes.

Durante a ação foram apreendidos: uma pistola calibre nove milímetros (mm), 13 munições e uma mochila contendo 18 porções de maconha, 72 porções de cocaína, 1,2 quilo de maconha, uma balança de precisão, um alicate, um celular e um caderno com anotações do tráfico.

Ação em Capão apreendeu objetos, arma, munições e diversas porções de drogas.

Já na noite de sábado (10), o 2º BPAT prendeu um homem com mais de 14 quilos de maconha. O indivíduo, de 36 anos, foi detido após uma perseguição que durou alguns quilômetros, passando pela BR-101 e pela ERS-389 (Estrada do Mar). De acordo com a Brigada Militar, o sujeito estaria conduzindo um automóvel VW Voyage, tendo parado somente após colidir em uma estrutura às margens da Estrada dos Cunhas, no bairro São Brás.

O criminoso, que já tinha passagens por furto, foi preso carregando 14 tijolos de maconha, pesando o total de 14,65 quilos. Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam uma balança de precisão, um celular e o veículo utilizado pelo homem. Todos os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Homem foi detido em Torres carregando 14,65 quilos de maconha.

CRÉDITOS: BM