Suspeito de abusar de enteada é preso pela BM

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de segunda-feira (10), em Palmares do Sul, para atender um suposto caso de abuso de menor. Segundo a BM, uma menina de 10 anos de idade foi encontrada chorando no balneário de Quintão. A menor foi socorrida por um homem, que chamou os Policiais Militares (PMs).

Aos brigadianos, a vítima relatou que teria acordado com o padrasto deitado ao seu lado na cama usando apenas uma cueca. A menina falou que já havia sofrido abuso em outras ocasiões, quando o padrasto havia passado as mãos em seu corpo. Ela estava sob cuidado do homem, após sua mãe ter viajado.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal. Já a menor foi encaminhada para realizar exames médicos e, posteriormente, entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. Além disso, o pai da menina também foi acionado e foi ouvido pelos policiais. A Polícia Civil (PC) seguirá investigando o caso.